Arkadaşıyla telefonda tartıştı! Sinirini alamayıp kendini balkondan attı
Arnavutköy'de 15 yaşındaki Gülcan B., arkadaşı ile kavga ettikten sonra sinir krizi geçirip 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken hastaneye götürülen kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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