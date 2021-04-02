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  3. Arkadaşıyla telefonda tartıştı! Sinirini alamayıp kendini balkondan attı

Arkadaşıyla telefonda tartıştı! Sinirini alamayıp kendini balkondan attı

Arnavutköy'de 15 yaşındaki Gülcan B., arkadaşı ile kavga ettikten sonra sinir krizi geçirip 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken hastaneye götürülen kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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02 Nisan 2021 Cuma 10:25
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