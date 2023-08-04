Arsızca, takip ettiği kadının sırt çantasındaki telefonu çalıp kaçtı!

Adana'da şüpheli şahıs, bir kadının dalgınlığından faydalanıp, sırt çantasının cebindeki cep telefonunu çaldı.

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Arsızca, takip ettiği kadının sırt çantasındaki telefonu çalıp kaçtı!

Adana'da bir kadının sırt çantasından cep telefonunun çalınması saniye saniye görüntülenirken, polis tarafından yakalanan yankesici ise tutuklandı.

UZUN SÜRE TAKİP ETTİĞİ KADININ TELEFONUNU SIRT ÇANTASINDAN ÇEKİP ALDI

Olay, 25 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkan D.Y. (23) isimli kadın, eve dönmek için otobüs durağına yürüdüğü sırada bir şahıs kendisini takip etmeye başladı. Şüpheli şahıs, kadının dalgınlığından faydalanıp, sırt çantasının cebindeki cep telefonunu çaldı. Kadın, yankesiciliği fark etmezken, şüpheli ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Arsızca, takip ettiği kadının sırt çantasındaki telefonu çalıp kaçtı!

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Eve döndüğünde cep telefonunun çalındığını fark eden D.Y., polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, D.Y.'nin gezdiği güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucu şüphelinin, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Abdurrahman D. (37) olduğu tespit edildi. Polis, Abdurrahman D.'yi Sefa Özler Caddesi'nde yürürken şok baskınla yakaladı. Emniyete götürülen zanlı ifadesinde, yankesicilik yaptığını kabul edip, cep telefonunu tanımadığı birine sattığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KAYNAK: İHA

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