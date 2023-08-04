Özgür Özel adaylığını açık açık ilan etti, meydan okudu " Her göreve talibim"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek taraflı olarak reklam anlaşmalarını sonlandırdığı Halk TV'ye konuk oldu.

"GENEL BAŞKANLIKTA DAHİL HER GÖREVE TALİBİM"

CHP'deki 'değişim' tartışmalarına değinen Özel, genel başkanlığa talip olduğunu vurgulayıp, "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diye konuştu.

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