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Arya İsminin Anlamı Nedir? Arya Ne Demek, Kur'an'da Geçmekte Midir?

Arya ismi kız bebeklere verilen isimler arasında yer almaktadır. Uzun yıllardan beri kullanılan arya ismi günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bebeğine arya ismini vermek isteyenler, İtalyanca aria kelimesinden gelmekte olan arya isminin anlamı nedir? arya ne demek? Arya isminin özellikleri gibi birçok konuyu merak etmektedir. arya ismi ile ilgili meram edilen bu soruların cevaplarını hazırladık.

Arya İsminin Anlamı Nedir? Arya Ne Demek, Kur'an'da Geçmekte Midir?

Aria ismi İtalyanca kelimesinden gelmektedir ve bir müzik terimidir. Aria Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parçaya verilen isimdir. Bir opera yapıtında ya da oratoryoda ezgiye arya denmektedir.

Aria : Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça:   "arya: Yelken indirme, yelkenleri rüzgârlatma, halatları salıverip kaldırma." -Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmani;   "Operada aryalar söylenir, çığırmak da ne demek?"-Sevinç Çokum, Gül Yüzlüm, 49;   "Günün her saatinde pırlantalı iğneler iliştirilmiş türbanlar, kürkler, opera aryaları, uzun eldivenler ve boş vakitleri değerlendiren resimler: Boğaziçi yalıları, Burgaz martıları, kayalar." -Tomris Uyar, İpek ve Bakır, 64;   "Viyana valslerini, Rumeli türkülerini, sonra Şahane Gözler, Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım, Cânâ Rakibi Handan Edersin şarkılarını, AllıYemeni ile Manastır türküsünü özellikle çok seviyormuş; bir de kendisinin yeniden düzenlediği Tosca aryasını." -Tomris Uyar, Gündökümü, 89;   "Perihan ilk aryalarını bu dinletilerden gerçekleştiriyor." -Selim İleri, Saz Caz Düğün Varyete, 66;   "Dikkat ederim, evvelâ tenor tek başına aryasını okur."-Refik Halit Karay, Bir İçim Su, 172;   "Gramofonu da hep çok yükselttiğinden evin olağan seslerindendi opera aryaları." -Pınar Kür, Akışı Olmayan Sular, 189.

Arya İsmi Kur’an’da geçmekte midir? Arya İsmi Kur’an-i Kerim’de geçmemektedir.

Arya İsmi cinsiyeti : Erkek

Arya İsminin rengi: Pembe  - mavi

Türkiye’deki Arya isim sayısı: Bilinmiyor

Türkiye’de Arya kullanım oranı: Bilinmiyor

Arya ismindeki harf sayısı: 4 harfli

Arya İsminin Kader Sayısı ve Uyumu :

Arya İsim Analizi :

A: Atılgan-enerjik

R: Sert yapıya sahip

Y: Geçmiş üzüntüleri sürekli yaşayan

A: Atılgan-enerjik

Arya İsminin Numerolojisi :

A: 1

R: 9

Y: 7

A: 1

NUMOROLOJİ DEĞERİ : 18

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