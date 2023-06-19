Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi! İşte toplantıda öne çıkanlar!

Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi. İşte toplantıda konuşulan konular ve açıklamalar.

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Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi! İşte toplantıda öne çıkanlar!

Yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç, 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen bir konu üzerinde devam ediyor.

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti, yaklaşık 2,5 saat süren bir toplantıda bir araya geldi.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşti ve başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl yaptı.

Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunarak katkıda bulundu.

BU HAFTA TEKRAR TOPLANILACAK!

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, asgari ücret için yapılan 2. toplantının ardından açıklamalarda bulundu. "Görüşmelerimiz devam edecek, bu hafta üçüncü kez bir araya geleceğiz. Bayram öncesi sonuçlanmasını bekliyoruz. İşveren temsilcilerimizde kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi verecekler. Komisyon da bir karara vardıktan sonra açıklamayı da Cumhurbaşkanımız yapar diye düşünüyoruz. Bu hafta açıklanmasını bekliyoruz."

6 AY SONRA BİR ZAM DAHA ALINABİLİR

Ağar, 500 dolar tartışmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Şu anda biz Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Elbette ki günün şartlarına göre rakamlar neyse onun üzerine konuşulacak, pazarlık yapılacak ve bu hafta neticeye varacağız. Alım gücünün daha iyi olması için bu Temmuz ayında başlamak üzere asgari ücrete ara zammı gibi algılanabilir. Tekrar 6 ay sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek, günün şartlarına göre de bir zam daha alınacaktır."

RAKAM KONUŞULMADI

Masada herhangi bir rakam konuşulmadığını vurgulayan Ağar şu ifadeleri kullandı: "İşveren ve hükümet tarafından bir rakam ortaya konmadı, görüşülmedi. Biz de söylemedik. Bu hafta asgari ücrette bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz. Kafamızdaki rakam olmazsa elbetteki geçmişte olduğu gibi muhalefet şerhini koyarız. Son yıllarda mutabakat sağlanarak bu karar alınıyor. Bizim gönlümüzde de üçlü kararın ortak karar alması, bu yıl da inşallah öyle olacaktır." Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

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