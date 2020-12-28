Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilen dördüncü toplantısının ardından 2021 yılına ilişkin asgari ücretin tutarı belli oldu. Peki Asgari ücret ne kadar oldu 2021 Asgari ücret ne kadar arttı? Yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2021?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin 2021 yılında brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTTI?

2020 yılında 2 bin 324 TL olarak ödenen asgari ücret, geçen yıla göre 500 TL artarak 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Asgari ücret, 2020 yılının kasım ayı enflasyonuna göre belirlendi. Asgari ücret geçen yıla göre yüzde 21,56 oranında yükseldi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin olarak," Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir" dedi.

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