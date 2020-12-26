Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilecek. Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret zam oranını heyecanla bekleyen vatandaşlar, bu haber üzerine, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? | Asgari ücret ne zaman belli olacak? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yaklaşık 7 milyon çalışanın yanı sıra işsizlik maaşı, asgari geçim yardımı gibi devlet desteği alan kişileri de ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ve ilki 4 Aralık tarihinde yapılan toplantıların dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilecek. Açıklamalara göre, son toplantının ardından belli olacak asgari ücretin dördüncü toplantısı, 28 Aralık Pazartesi günü, sat 10.30'da yapılacak. Bu kapsamda asgari ücret için belirlenen yeni zam oranının da 28 Aralık Pazartesi günü, öğreleden sonra açıklanması bekleniyor.

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