Yaz sezonu dizilerinden olan Aşkın Tarifi geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Merakla beklenen dizisinin 1. bölümünü kaçırmak istemeyenler haberimizden Aşkın Tarifi 1. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi ilk bölüm izle linklerine ulaşabilir...

AŞKIN TARİFİ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞKIN TARİFİ İLK BÖLÜM İZLE

Fırat, Gaziantepli bir kebap ustasıdır. İstanbul’un mütevazı bir mahallesindeki dükkanlarında, teyzesi ve dostlarıyla birlikte çalışır. Fırat’ın, sıcak ve güzel dünyası, nişanlısının kendisini düğün gününde terk etmesiyle yerle bir olur. Kızdı mı, gözü hiçbir şey görmeyen Fırat, adeta delirir. Nişanlısının neden kendisine bunu yaptığını sorgularken, karşısına bir isim çıkar; Taylan Günebakan namı-diğer Doktor Aşk.

Ekranların tanınan yüzü, gündüz kuşağının vazgeçilmezi, ünlü yaşam koçu Taylan Günebakan, Fırat’ın artık ezeli düşmanı olur. Fırat, bu adama aşk konusunda bir ders vermeden rahat etmeyecektir. Bunun için aklına gelen ilk ve en kestirme yol, Dr. Aşk’ın mutluluğunu bozmak olur. Bir kadının duygularıyla oynamayı kendisine yakıştıramasa da Dr. Aşk ona fazla bir şans bırakmamıştır. Fırat, planı için Dr. Aşk’ın sevgilisi Naz’a bir an önce ulaşmak ister.

İstanbul’un tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Naz Soyluer’in, yeni açtığı Fransız Restoran’ı Fırat için en doğru adres olur. Geçmişte Fransız mutfağında çalışmış olan, yetenekli şef Fırat, hem özlediği bir dünyayla hem de güzeller güzeli Naz’la bu restoranda bir araya gelmiş olacaktır. Ama Naz’a ulaşmak düşündüğü kadar kolay değildir. Kendine göre prensipleri, aşılmaz kuralları ve bir dizi ön yargısı olan Naz Soyluer, tam bir demir leydidir.

Fırat, Naz’ın duvarlarını aşıp ona ulaşabilecek midir? Fırat gibi bir tehlike sevgilisi Naz’a yaklaşırken Dr. Aşk, neler yapacak? Çok akıllı bir kadın olan Naz, Fırat’ın gerçekte kim olduğunu anlayacak mıdır? Fırat’ın oyunu daha en başında açığa mı çıkacaktır?

AŞKIN TARİFİ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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