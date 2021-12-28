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  3. Atomlu Bal Kabağı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Atomlu Bal Kabağı tarifi!

Atomlu Bal Kabağı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Atomlu Bal Kabağı tarifi!

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde yarışmacılardan Atomlu Bal Kabağı yapmaları istendi. Bu lezzetli yemeğin tarifi internette araştırılıyor. Peki, Atomlu Bal Kabağı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Atomlu Bal Kabağı tarifi!

Atomlu Bal Kabağı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Atomlu Bal Kabağı tarifi!

Gelinim Mutfakta'da dün yarışmacılar Atomlu Bal Kabağı yaptılar. Kanal D'de yayınlanan yemek yarışmasında hafta içi her gün bir isim en güzel yemeği yaparak çeyrek altını kazanma şansına sahip oluyor. Bu bağlamda, Atomlu Bal Kabağı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Atomlu Bal Kabağı tarifi!

Atomlu Bal Kabağı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Atomlu Bal Kabağı tarifi!

ATOMLU BAL KABAĞI MALZEMELERİ

1 soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

500 gram kuşbaşı kuzu eti

Tuz

Karabiber

4-4,5 su bardağı sıcak su

2 domates

700 gram balkabağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için:

Taze soğan

Atomlu Bal Kabağı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Atomlu Bal Kabağı tarifi!

ATOMLU BAL KABAĞI NASIL YAPILIR?

Küp doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.

Kuzu eti, tuz, karabiber ve suyu ekleyip etler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 40 - 45 dakika pişirin.

Küp doğradığınız domates, balkabağı ve limon suyunu ekleyip 30 dakika daha pişirin.

İnce kıyılmış taze soğanla süsleyerek sıcak servis yapın.

Atomlu Bal Kabağı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Atomlu Bal Kabağı tarifi!

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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