AVM'de maske kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Antalya Muratpaşa ilçesi bir AVM'ye maskesiz girmek isteyen vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Kişinin bir güvenlik görevlisine yumruk atmasıyla kavgaya dönüşen olayın o anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye böyle kaydedildi.