AVM'de maske kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Antalya Muratpaşa ilçesi bir AVM'ye maskesiz girmek isteyen vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Kişinin bir güvenlik görevlisine yumruk atmasıyla kavgaya dönüşen olayın o anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye böyle kaydedildi.
Oyun oynarken kanlar içinde kaldı! Demir askılığın kancası kafasına saplandı
Gelinini öldüren kayınpederden gazetecilere sert tepki: ''Adaleti mi savunacaksınız sanki bana?''
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız'ın evlat acısı!
Gülben Ergen kripto paralar için konuştu: ''Tepetaklak olduk!"
22 Nisan 2021 Perşembe 17:05
Benzer Videolar