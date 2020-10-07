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  3. Ayağında zincirle alevler arasından çıkarılmıştı! Ailenin savunması hayrete düşürdü

Ayağında zincirle alevler arasından çıkarılmıştı! Ailenin savunması hayrete düşürdü

Bursa'da bir evde çıkan yangında 11 yaşındaki bir çocuk evden ayağına zincir bağlanmış olarak çıkartıldı. Olayın ardından kameralara konuşan aile, çocuklarının çok yaramaz olduklarını ve esnafa zarar verdiği için zincirlediklerini söyledi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşanan olayda oturdukları evde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin balta ile zincirlerini kesip evden son anda çıkardığı 11 yaşındaki E.B. tedavi sürecinin ardından ailesi yaşanılan bu durumu kameralara anlattı. Çocuklarının salı günü açılan pazardaki esnafın mallarına zarar verdiğini ve çok yaramaz olduğu için babası tarafından eve zincirlendiği öğrenildi.

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07 Ekim 2020 Çarşamba 15:29
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