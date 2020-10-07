Ayağında zincirle alevler arasından çıkarılmıştı! Ailenin savunması hayrete düşürdü

Bursa'da bir evde çıkan yangında 11 yaşındaki bir çocuk evden ayağına zincir bağlanmış olarak çıkartıldı. Olayın ardından kameralara konuşan aile, çocuklarının çok yaramaz olduklarını ve esnafa zarar verdiği için zincirlediklerini söyledi.