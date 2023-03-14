Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Dünya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştirildiği Aydın'da üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, incir bahçelerinde de ekşilik böceklerine karşı mücadele çalışmaları başladı.

YAYINLAMA
Google News
Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Dünya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştirildiği Aydın'da üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, incir bahçelerinde de ekşilik böceklerine karşı mücadele çalışmaları başladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde incir bahçelerinde zararlılara yönelik çalışmalar başlatıldı. Özellikle incirin ekşimesine ve çürümesine yol açan ekşilik böcekleri ile mücadele için hazırlanan tuzaklar incir ağaçlarına asıldı. Kuru incir üretiminde bahçeden depoya kadar üretimin her safhasında etkili olan ve özellikle ihracatta, insan sağlığında, kuru gıdalarda ciddi sıkıntı oluşturan aflatoksin oluşumunda birinci derecede öneme sahip olan ekşilik böcekleri ile biyolojik mücadelenin yapılması gerekiyor.

Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

İNCİR BAHÇELERİNDE ZARARLILARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

İlekleme sırasında tuzakların kaldırılması gerektiğini hatırlatan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ekşilik böcekleri incirde gerek bahçe, gerekse depolarda meyvede kalite ve ürün kaybına yol açarak önemli zararlar oluşturmaktadırlar. Ekşilik böcekleri direk yaptıkları bu zararın yanı sıra başta aflatoksin, okratoksin gibi mikotoksinleri oluşturan etmenler olmak üzere meyve içinin ekşimesine ve çürümesine yol açan pek çok zararlı hastalık etmenlerini de meyveden meyveye bulaştırarak incirde çok önemli zararlara yol açmaktadırlar. İncirde önemli bir zararlı olan ekşilik böcekleri ile mücadelede kullanılan çekici yem tuzaklarının ağaçlara asılma zamanı gelmiştir. Tuzakların ağaçlara asılarak mücadeleye başlanması, ilekleme sırasında tuzakların kaldırılarak, ilekleme bitiminden bir hafta sonra tuzakların tekrar asılarak mücadelenin hasat sonuna kadar devam ettirilmesi gerekmektedir. Çekici yem tuzağının içine yarım litre su, 1 gram toz hamur mayası ve 5-6 tane hurda incir konularak karışım hazırlanmalı ve bu karışım 15 günde bir yenilenmelidir. Tuzaklar 10 ağaca 1 adet olarak asılmalıdır. Detaylı bilgi için il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat edilmelidir" ifadeleri yer aldı.

Niğde'de yerli patates çeşitlerinin ıslahı sürüyor "Onaran 2015" ve "Nam" ilk kez üreticilere ulaştırılacakNiğde'de yerli patates çeşitlerinin ıslahı sürüyor "Onaran 2015" ve "Nam" ilk kez üreticilere ulaştırılacak

Et ve süt üreticilerinden kötü haber! Fiyatlar artacak!Et ve süt üreticilerinden kötü haber! Fiyatlar artacak!

Yumurta üreticileri şokta! Rekabet Kurulu'ndan 17 şirkete soruşturmaYumurta üreticileri şokta! Rekabet Kurulu'ndan 17 şirkete soruşturma

Üreticilere destek! Elazığ’da üreticilere bamya tohumu dağıtıldıÜreticilere destek! Elazığ’da üreticilere bamya tohumu dağıtıldı

Kadın üreticiler kursta öğrendiklerini tarlalarında uyguluyorKadın üreticiler kursta öğrendiklerini tarlalarında uyguluyor

İlgili Haberler
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bıyıklarını limon sürerek 25 senede 80 santimetre uzattı
Bıyıklarını limon sürerek 25 senede 80 santimetre uzattı
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
Göllerden toplanan sülükler, yöre halkının önemli bir geçim kaynağı haline geldi
Göllerden toplanan sülükler, yöre halkının önemli bir geçim kaynağı haline geldi
Paravan elektrikçi görünümlü silah imalathanesine baskın
Paravan elektrikçi görünümlü silah imalathanesine baskın
Son Haberler
Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi
İstanbul'da 7 ilçede fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da 7 ilçede fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da 7 ilçede fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da 7 ilçede fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
Bursa'da Halk otobüsü alev alev yandı! Yolcular panik halinde sağa sola kaçtı!
Bursa'da Halk otobüsü alev alev yandı! Yolcular panik halinde sağa sola kaçtı!
Çok Okunanlar
Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
Silah saldırıya uğradılar! Çay içmeye devam ettiler!
Silah saldırıya uğradılar! Çay içmeye devam ettiler!
Annesini gözü önünde öldürdü! Babasına engel olamadığı için feryat etti!
Annesini gözü önünde öldürdü! Babasına engel olamadığı için feryat etti!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!