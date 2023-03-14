Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!

Bursa'da, trafik polislerinin gerçekleştirdiği alkol kontrolü sırasında enteresan bir olay yaşandı. Konuşmakta güçlük çeken bir sürücü kendisine uzatılan alkometreyi üflemek yerine yutmaya çalıştı. Dakikalarca verilen uğraşlar sonucu üflemeyi başaran sürücü 1.88 promil alkollü çıktı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, konuşmakta güçlük çekmesine rağmen araç kullanan bir sürücüyü uygulama noktasında durdurdu ve alkometreye üflemesini söyledi. Araçtan inen sürücü kendisine uzatılan cihaza üflemek yerine, yutmayı denedi. Polis ekiplerinin dakikalarca uğraşı sonucu cihaza üflemeyi başaran otomobil sürücüsü, 1.88 promil alkollü çıktı. Daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücü, bu yaşananlara gülümseten bir ifadeyle, "Nasip, aç karnına içince böyle oluyor" dedi. Polis ekiplerince araç sürücüsüne 5 bin 96 lira ceza kesildi.

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O anlar kameraya yansıdı.