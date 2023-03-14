Paravan elektrikçi görünümlü silah imalathanesine baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paravan elektrikçi görünümlü silah imalathanesine baskın düzenledi. 2 kişi gözaltına alınırken, 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

YAYINLAMA
Google News
Paravan elektrikçi görünümlü silah imalathanesine baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasadan temin ettikleri silah parçalarını bir elektrikçi dükkanında birleştirerek tabancaya dönüştürüp, suç örgütlerine satan zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Pendik ilçesinde bazı şahısların silah imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler; silah imalatının yapıldığı yeri belirledi. Elektrikçi dükkanı görünümünde faaliyet gösteren iş yeri çevresi yakın takibe alındı. Söz konusu iş yerine farklı araç ve şahısların gelip gittiği, dükkan içerisine yabancı şahıslar girdiğinde kapıların içeriden kilitlendiği, iş yerini işleten şahısların S.S. ve S.K. isimli şahıslar olduğu ve kapı önüne gözlem için kişilerin yerleştirildiği tespit edildi.

silah2.jpg

ELEKTRİKÇİ DÜKKANI PARAVAN ÇIKTI

Elektrikçi dükkanını paravan olarak kullanıp, elde ettikleri silah parçalarını farklı zamanlarda söz konusu adrese sevk ederek burada birleştirip tabanca üreten ve İstanbul'da piyasaya süren şahısları yakalamak için söz konusu dükkana operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıslar iş yeri içerisinde bulunan ve kartonpiyer ile ayrılmış bölgede silahların parçalarını birleştirme işlemini yaparken suçüstü yakalandı. Dükkanda yapılan aramalarda; 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

"6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yakalanan S.S. ve S.K., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 7 ilçede fuhuş operasyonu: 11 gözaltıİstanbul'da 7 ilçede fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

3 ilde nefes kesen operasyon: 11 kişi gözaltına alındı3 ilde nefes kesen operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

Bursa'da şafak vakti operasyonu: 13 kişi tutuklandıBursa'da şafak vakti operasyonu: 13 kişi tutuklandı

3 ilde ''Altın Kızlar'' operasyonu! 8 milyonluk vurgun yapan çete yakalandı!3 ilde ''Altın Kızlar'' operasyonu! 8 milyonluk vurgun yapan çete yakalandı!

İlgili Haberler
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bıyıklarını limon sürerek 25 senede 80 santimetre uzattı
Bıyıklarını limon sürerek 25 senede 80 santimetre uzattı
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Göllerden toplanan sülükler, yöre halkının önemli bir geçim kaynağı haline geldi
Göllerden toplanan sülükler, yöre halkının önemli bir geçim kaynağı haline geldi
Son Haberler
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi
Paravan elektrikçi görünümlü silah imalathanesine baskın
Paravan elektrikçi görünümlü silah imalathanesine baskın
İstanbul'da 7 ilçede fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da 7 ilçede fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da 7 ilçede fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da 7 ilçede fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
Bursa'da Halk otobüsü alev alev yandı! Yolcular panik halinde sağa sola kaçtı!
Bursa'da Halk otobüsü alev alev yandı! Yolcular panik halinde sağa sola kaçtı!
Çok Okunanlar
Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
Silah saldırıya uğradılar! Çay içmeye devam ettiler!
Silah saldırıya uğradılar! Çay içmeye devam ettiler!
Annesini gözü önünde öldürdü! Babasına engel olamadığı için feryat etti!
Annesini gözü önünde öldürdü! Babasına engel olamadığı için feryat etti!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!