Samatya sahilde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölüBakan Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ile görüştüAzerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan ettiABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra ilk yüz yüze etkinliğini yapacakBayburt Özel İdare Spor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Hekimoğlu Trabzon - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus açıkladı! Sayı 171'e yükseldiAkif Çağatay Kılıç kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç koronavirüse mi yakalandı?Eski bakan Akif Çağatay Kılıç koronavirüse yakalandı!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti

Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu ateşkes bugün saat 12.00'den sonra devreye girecek.

Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti

Ermenistan'ın 27 Eylül günü Azerbaycanlı vatandaşların olduğu bölgelere saldırmasının ardından iki ülke arasında başlayan çatışmalar varılan ateşkes sonucu durdu. 

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığında 10 saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklamayı tek başına okudu. 

Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti

LAVROV KARARI AÇIKLADI

Lavrov yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

 "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'dan itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi." 

Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.  

Ayrıca Lavrov, tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini teyit ettiğini aktardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev net konuştu: Topraklarımızı geri alacağızAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev net konuştu: Topraklarımızı geri alacağız

Ermenistan sivilleri hedef aldı: 1 kişi hayatını kaybettiErmenistan sivilleri hedef aldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Aliyev: Aliyev: "Sorun, Azerbaycan ile Ermenistan dışına çıkamaz"

Ermenistan kendi tanklarına ateş açtıErmenistan kendi tanklarına ateş açtı

Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ifade ettiPutin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ifade etti

Azerbaycan'ın ilerleyişi Paşinyan'ı korkuttu: Karabağ konusunda tavizler vermeye hazırızAzerbaycan'ın ilerleyişi Paşinyan'ı korkuttu: Karabağ konusunda tavizler vermeye hazırız

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT