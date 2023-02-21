Babala TV ne demek, sahibi kim? Babala TV nerden yayın yapıyor, yayın politikası nedir?

Son günlerde yaptığı yayınlarla gündeme gelen Babala TV merak edilerek internet ortamında Babala TV ne demek, sahibi kim? Babala TV nerden yayın yapıyor, yayın politikası nedir? diye araştırmaya başlandı. İşte Babala TV hakında detaylar.

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Babala TV ne demek, sahibi kim? Babala TV nerden yayın yapıyor, yayın politikası nedir?

Son zamanlarda youtobe üzerinde yaptığı yayınlarla kimi izleyicinin tepkisini çeken özelliklede AHBAB yardım derneği başkanı Haluk Levent ile olan ilişkisi ile çok tartışılan Babala TV merak edilerek internet ortamında Babala TV ne demek, sahibi kim? Babala TV nerden yayın yapıyor, yayın politikası nedir? diye araştırmaya başlandı. Editörlerimiz sizler için araştırdı. İşte Babala TV hakında detaylar.

BABALA TV NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Oğuzhan Uğur ve arkadaşları tarafından tasarlanan videolarının yayınlandığı ve Youtube sosyal paylaşım sitesinden yayın yapan video kanalıdır.

BABALA TV'NİN SAHİBİ KİMDİR?

Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'dur. 1 Nisan 2017'den 23 Temmuz 2017'ye kadar Budabi TV'de Budabi Haber, Korkoloji, RÖNT ve Budabi Olaylar gibi programlar hazırlamıştır. 12 Ağustos 2017'den itibaren kurucusu olduğu BaBaLa TV'ye içerik üretmeye başlamıştır. 10 Kasım 2017'den 23 Ekim 2020'ye kadar Onedio'nun YouTube kanalı için Oğuzhan Uğur'la P!NÇ isimli programı hazırlamıştır.

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BABALA TV NERDEN YAYIN YAPIYOR?

Oğuzhan Uğur ve arkadaşları tarafından tasarlanan videolarının yayınlandığı video kanalı.
diğer vine'ciler gibi kendiside youtube kanal üzerinden yayın yapmaktadır.

BABALA TV YAYIN POLİTİKASI NEDİR?

Babala TV yayın yaptığı dönemden beri yaptığı yayınlarla siyasi anlamda iktidar yanlılarının yoğun tepkisini almakta olup, muhalif kesimler tarafından daha yoğun izlenip desteklenmekte olduğu gözlenmektedir.

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