Babalar Günü için şiirler
En duygusal ve anlamlı Babalar Günü şiirleriyle babalarınızı mutlu edin. Babalar Günü'nde sevdiklerini mutlu etmek isteyen kişiler Babalar Günü şiirleri hakkında araştırma yapıyor. Bizde en güzel Babalar Günü şiirlerini sizler için derledik. .
Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yıl 21 Haziran, Pazar günü kutlanacak. Bu özel günü şiirle kutlamak isteyenler için babanıza kendini özel hissettireceği ve duygulanacağı şiirleri sizin için derledik.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ
Nasıl da dokunaklıydı sesin ve cümlelerin.
Hiçbir zaman senin kadar iyi kuramadım o cümleleri
Ve hiçbir zaman senin kadar etkili konuşamadım karşımdakiyle.
Ama şimdi ilk defa senin için deniyorum babacığım.
Duygularımı aktarmayı deniyorum,
Bendeki yerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmayı deniyorum.
Seni ne kadar çok sevdiğimi söylemeyi deniyorum…
Babalar Günü’n kutlu olsun benim canım babam… SON
Hangi işe başlarsam başlayayım,
Önemli olanın ilk önce inanmak olduğunu
Ben senden öğrendim canım babam.
Ya da her başarısızlığın aslında daha büyük başarılara gebe olduğunu,
Bir insan üst üste kaç sefer yenilirse yenilsin
Eğer azmederse bir gün mutlaka kazanacağını…
Veya birisi beni sevmiyor diye üzülmenin ne kadar önemsiz olduğunu,
Önemli olanın benim kalbim olduğunu…
Ya da dost edinmenin hiç de kolay bir mesele olmadığını,
Dost edinmek için fedakârlığın ne kadar şart olduğunu…
Kısacası ben hayatın sırlarını hep senden öğrendim canım babam.
İyi ki varsın, koca yürekli adam…
Babalar Günü’n kutlu olsun… SON
Senin için her zaman benim isteklerim önemliydi,
Ne zaman neye ihtiyacım olduğunu hep çok iyi bildin,
Senden daha istemeden onları bana verdin,
Gücüm bittiğinde en büyük destekçimdin…
Sen benim hep mükemmel babamdın.
Seni çok seviyorum canımın içi.
Babalar Günü’n kutlu olsun benim bir tanecik babam.. SON
Seninle güzelleşir dünyam,
Seninle anlam kazanır her şey.
Babalar Günü’n kutlu olsun canım babam.
Seni çok ama çok seviyorum…SON
Bir gün senin gibi güçlü olacağıma söz vermiştim.
Henüz küçücükken başladım sana benzemeye.
Senin yaptıkların benim için öyle önemliydi ki
Gözlerim hep üzerinde seni izler dururdum.
Seni öyle çok seviyorum ki babacığım.
Büyüdüm ve sonunda senin gibi oldum.
Babalar Günü’n kutlu olsun benim aslan babam…SON
Canımın içisin, ruhumun en büyük parçası gibisin…
Sen olmadan bu dünya nasıl döner iç anlamam babam…
Hangi yaşta olursam olayım, ben senin hep küçük yavrunum.
Beni bırakıp da gitmeye gönlün nasıl el verdi babam.
Babalar Günü’n kutlu olsun,
Yerinde rahat uyu benim bir tanecik babam…SON
Küçükken, içinden çıkamayacağım kadar kocaman gelen dertlerin
Aslında ne kadar küçük olduğunu seninle öğrendim.
En küçük derdim komşudan azar işitmekken de omzunda ağladım
Şimdi sevdiğim kocaman başarısızlıklarımda da
Yine senin omzunda ağlıyorum canım babam.
Sen olmasaydın nereden öğrenirdim kocaman şeyleri küçültmeyi,
Küçücük mutluluklarımı kocaman yapabilmeyi…
Seni çok seviyorum canım babam.
Babalar Günü’n kutlu olsun…SON
Dünyamın en büyük kahramanı,
Başlangıçlarımın en büyük destekçisi,
Üzüntülerimin ve sevinçlerimin ortağı…
Seninle bir ömür ne de güzel geçermiş…
Babalar Günü’n kutlu olsun benim canım babam…SON
Seninle birlikte öğrendim güvenmeyi,
Seninle birlikte geldim en büyük zorlukların üstesinden.
En büyük kahramanım hep sen oldun canım babam.
Seninle yürüdüm hep en karlı yolları.
Seninle yürüdüm hep en karlı yolları.Şimdi yanımda olsan da olmasan da,
Bana öğrettiğin her şey aklımda babacığım.
Senin bana öğrettiklerinle bu hayat hep daha güzel.
Sen var ol benim canım babacığım…SON
Bu dünyaya gözlerimi açtığımda tanıdım seni,
İlk andan itibaren tanıdığım en güvenilir adam oldun sen.
Yanında ne de güzeldi dünya.
Sonra birden yok oldun ve gittin buralardan.
Ben hala senin evladınım babam.
Ben hala seni kocaman seviyorum…SON
Yanında öyle süslü püslü sözler edemesem de,
Ellerimi açıp sana sımsıkı sarılamasam da,
Gözlerinin içine bakıp seni sevdiğimi söyleyemesem de,
Sen benim canım babamsın, bunu hiç unutma olur mu? SON
Sevilen Babaya Minnetle
Benim babam her zaman en iyidir
Hayatımda örnek aldığım tek kişidir.
Beni sevmek onun işidir,
İşte o her şeyi yapabilen biridir.
Ne zaman zorda kalsam
Ne zaman gidip babamın kapısını çalsam
Benden bir adım öndedir ne zaman baksam
Onun yüzünü görmek isterim hangi vakit uyansam
Babam bugün senin için en özel gün
Birlikte kutlayalım bugün
Sonra olma üzgün
Canım babacığım babalar kutlu olsun babalar günün.
Babalar Gününde Babaların En İyisine
Babacığım sen olmasaydın ben yaşayamam
İçimde kalır ve her zaman kötü olurum anlatmazsam
Seni her zaman sevdim ben canımdan koparamam
Seni bırakıp hiçbir yere kaçamam
Babacığım senden ayrı hiçbir şey yapamam
Sen her zaman benimle birlikte olmasın tastamam
Elimden tuttuğun ilk günlerdeki gibi anlasam
Sensin benim her zaman baktığım manzaram.
Babama Mektup
Baba sana bir mektup yazmak istiyorum
Ama heyecanımdan titriyorum
Çünkü sen benim için her zaman özelsin diyorum,
Aklıma ne gelse hiçbirini beğenmiyorum.
Baba sana bir resim çizmek istiyorum
Bunun için nereden başlasam bilemiyorum
Çünkü mutluluğun resmini çizemiyorum
Her zaman yeniden baştan ekliyorum
Baba sana bir şiir yazma istiyorum
Ama dizelere sevgimi nasıl anlatacağım bilmiyorum
Bu halde çaresiz birisine benziyorum
Çünkü senden gelen sevgiyi mısralara sığdıramıyorum.
Baba senin babalar gününü kutlamak istiyorum
Yapmak istediğim her şeyden vazgeçiyorum
Çünkü hiçbiri senin büyüklüğünü anlatmama yardımcı olmuyor
Sadece beni ne kadar sevdiğini dinlemek istiyorum.
Babaların En İyisine
Baba tekrar ellerini bana uzatmak
Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak
Ama son bulacak acılı günler muhakkak
İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak
Bulaşacağınız birbirimizle koşarak
Şimdilik tek tek günleri sayacak
Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak
Ve kapımızı mutluluk çalacak
Babalar günün bu şiirle mutlu olacak
Yok seninleyken hiçbir şey korkacak
Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak
Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.
Uzaktaki Babaya Özlem
Baba ben senden ayrı kimi sevsem
Kime kızsam ya da kime gülsem
Bir türlü bunları bilemem
Çünkü senden başka kime gitsem?
Bir daha kimselere görünmem
Senin bana yaptıklarını unutmam
Affet babacığım seni üzdüysem
Seni asla bir daha incitmem
Babacığım şimdi uzaklardayız
Ancak çift bir bedende tek canız
Her zaman beni sevdin şartsız
Şahittir buna göklerdeki yıldız.
Özlemler bir gün son bulacak
Gökte tekrar kuşlar uçacak
Çocuğun senin söylediklerine uyacak
İşte o zaman babam elimi tutacak
Babalar Günü İçin
Canım babacığım bugün babalar günü
Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü
Benim için her zaman sende var bir büyü
Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü
Nasıl unutabilirim yüzünü
Her zaman sende gördüm bütünü
Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü
Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü
Babalar günün kutlu olsun
Yüzün her zaman neşeyle dolsun
Benim için hayatımda her zaman özelsin
Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun
Canım Babam
Babam sen evin kahramanı
İyi ki hep yanımdasın
Emin ol her zaman aklımdasın
Çünkü sen benim canım babamsın
Hayat seninle her zaman güzel
Babacığım senin yerin benim için her zaman özel
Ben sana sadece sevgimi verebilirim
Benim sana sevgim sadece göksel
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