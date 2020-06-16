Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yıl 21 Haziran, Pazar günü kutlanacak. Bu özel günü şiirle kutlamak isteyenler için babanıza kendini özel hissettireceği ve duygulanacağı şiirleri sizin için derledik.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

Nasıl da dokunaklıydı sesin ve cümlelerin.

Hiçbir zaman senin kadar iyi kuramadım o cümleleri

Ve hiçbir zaman senin kadar etkili konuşamadım karşımdakiyle.

Ama şimdi ilk defa senin için deniyorum babacığım.

Duygularımı aktarmayı deniyorum,

Bendeki yerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmayı deniyorum.

Seni ne kadar çok sevdiğimi söylemeyi deniyorum…

Babalar Günü’n kutlu olsun benim canım babam… SON

Hangi işe başlarsam başlayayım,

Önemli olanın ilk önce inanmak olduğunu

Ben senden öğrendim canım babam.

Ya da her başarısızlığın aslında daha büyük başarılara gebe olduğunu,

Bir insan üst üste kaç sefer yenilirse yenilsin

Eğer azmederse bir gün mutlaka kazanacağını…

Veya birisi beni sevmiyor diye üzülmenin ne kadar önemsiz olduğunu,

Önemli olanın benim kalbim olduğunu…

Ya da dost edinmenin hiç de kolay bir mesele olmadığını,

Dost edinmek için fedakârlığın ne kadar şart olduğunu…

Kısacası ben hayatın sırlarını hep senden öğrendim canım babam.

İyi ki varsın, koca yürekli adam…

Babalar Günü’n kutlu olsun… SON

Senin için her zaman benim isteklerim önemliydi,

Ne zaman neye ihtiyacım olduğunu hep çok iyi bildin,

Senden daha istemeden onları bana verdin,

Gücüm bittiğinde en büyük destekçimdin…

Sen benim hep mükemmel babamdın.

Seni çok seviyorum canımın içi.

Babalar Günü’n kutlu olsun benim bir tanecik babam.. SON

Seninle güzelleşir dünyam,

Seninle anlam kazanır her şey.

Babalar Günü’n kutlu olsun canım babam.

Seni çok ama çok seviyorum…SON

Bir gün senin gibi güçlü olacağıma söz vermiştim.

Henüz küçücükken başladım sana benzemeye.

Senin yaptıkların benim için öyle önemliydi ki

Gözlerim hep üzerinde seni izler dururdum.

Seni öyle çok seviyorum ki babacığım.

Büyüdüm ve sonunda senin gibi oldum.

Babalar Günü’n kutlu olsun benim aslan babam…SON

Canımın içisin, ruhumun en büyük parçası gibisin…

Sen olmadan bu dünya nasıl döner iç anlamam babam…

Hangi yaşta olursam olayım, ben senin hep küçük yavrunum.

Beni bırakıp da gitmeye gönlün nasıl el verdi babam.

Babalar Günü’n kutlu olsun,

Yerinde rahat uyu benim bir tanecik babam…SON

Küçükken, içinden çıkamayacağım kadar kocaman gelen dertlerin

Aslında ne kadar küçük olduğunu seninle öğrendim.

En küçük derdim komşudan azar işitmekken de omzunda ağladım

Şimdi sevdiğim kocaman başarısızlıklarımda da

Yine senin omzunda ağlıyorum canım babam.

Sen olmasaydın nereden öğrenirdim kocaman şeyleri küçültmeyi,

Küçücük mutluluklarımı kocaman yapabilmeyi…

Seni çok seviyorum canım babam.

Babalar Günü’n kutlu olsun…SON

Dünyamın en büyük kahramanı,

Başlangıçlarımın en büyük destekçisi,

Üzüntülerimin ve sevinçlerimin ortağı…

Seninle bir ömür ne de güzel geçermiş…

Babalar Günü’n kutlu olsun benim canım babam…SON

Seninle birlikte öğrendim güvenmeyi,

Seninle birlikte geldim en büyük zorlukların üstesinden.

En büyük kahramanım hep sen oldun canım babam.

Seninle yürüdüm hep en karlı yolları.

Seninle yürüdüm hep en karlı yolları.Şimdi yanımda olsan da olmasan da,

Bana öğrettiğin her şey aklımda babacığım.

Senin bana öğrettiklerinle bu hayat hep daha güzel.

Sen var ol benim canım babacığım…SON

Bu dünyaya gözlerimi açtığımda tanıdım seni,

İlk andan itibaren tanıdığım en güvenilir adam oldun sen.

Yanında ne de güzeldi dünya.

Sonra birden yok oldun ve gittin buralardan.

Ben hala senin evladınım babam.

Ben hala seni kocaman seviyorum…SON

Yanında öyle süslü püslü sözler edemesem de,

Ellerimi açıp sana sımsıkı sarılamasam da,

Gözlerinin içine bakıp seni sevdiğimi söyleyemesem de,

Sen benim canım babamsın, bunu hiç unutma olur mu? SON

Sevilen Babaya Minnetle

Benim babam her zaman en iyidir

Hayatımda örnek aldığım tek kişidir.

Beni sevmek onun işidir,

İşte o her şeyi yapabilen biridir.

Ne zaman zorda kalsam

Ne zaman gidip babamın kapısını çalsam

Benden bir adım öndedir ne zaman baksam

Onun yüzünü görmek isterim hangi vakit uyansam

Babam bugün senin için en özel gün

Birlikte kutlayalım bugün

Sonra olma üzgün

Canım babacığım babalar kutlu olsun babalar günün.

Babalar Gününde Babaların En İyisine

Babacığım sen olmasaydın ben yaşayamam

İçimde kalır ve her zaman kötü olurum anlatmazsam

Seni her zaman sevdim ben canımdan koparamam

Seni bırakıp hiçbir yere kaçamam

Babacığım senden ayrı hiçbir şey yapamam

Sen her zaman benimle birlikte olmasın tastamam

Elimden tuttuğun ilk günlerdeki gibi anlasam

Sensin benim her zaman baktığım manzaram.

Babama Mektup

Baba sana bir mektup yazmak istiyorum

Ama heyecanımdan titriyorum

Çünkü sen benim için her zaman özelsin diyorum,

Aklıma ne gelse hiçbirini beğenmiyorum.

Baba sana bir resim çizmek istiyorum

Bunun için nereden başlasam bilemiyorum

Çünkü mutluluğun resmini çizemiyorum

Her zaman yeniden baştan ekliyorum

Baba sana bir şiir yazma istiyorum

Ama dizelere sevgimi nasıl anlatacağım bilmiyorum

Bu halde çaresiz birisine benziyorum

Çünkü senden gelen sevgiyi mısralara sığdıramıyorum.

Baba senin babalar gününü kutlamak istiyorum

Yapmak istediğim her şeyden vazgeçiyorum

Çünkü hiçbiri senin büyüklüğünü anlatmama yardımcı olmuyor

Sadece beni ne kadar sevdiğini dinlemek istiyorum.

Babaların En İyisine

Baba tekrar ellerini bana uzatmak

Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak

Ama son bulacak acılı günler muhakkak

İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak

Bulaşacağınız birbirimizle koşarak

Şimdilik tek tek günleri sayacak

Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak

Ve kapımızı mutluluk çalacak

Babalar günün bu şiirle mutlu olacak

Yok seninleyken hiçbir şey korkacak

Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak

Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.

Uzaktaki Babaya Özlem

Baba ben senden ayrı kimi sevsem

Kime kızsam ya da kime gülsem

Bir türlü bunları bilemem

Çünkü senden başka kime gitsem?

Bir daha kimselere görünmem

Senin bana yaptıklarını unutmam

Affet babacığım seni üzdüysem

Seni asla bir daha incitmem

Babacığım şimdi uzaklardayız

Ancak çift bir bedende tek canız

Her zaman beni sevdin şartsız

Şahittir buna göklerdeki yıldız.

Özlemler bir gün son bulacak

Gökte tekrar kuşlar uçacak

Çocuğun senin söylediklerine uyacak

İşte o zaman babam elimi tutacak

Babalar Günü İçin

Canım babacığım bugün babalar günü

Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü

Benim için her zaman sende var bir büyü

Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü

Nasıl unutabilirim yüzünü

Her zaman sende gördüm bütünü

Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü

Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü

Babalar günün kutlu olsun

Yüzün her zaman neşeyle dolsun

Benim için hayatımda her zaman özelsin

Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun

Canım Babam

Babam sen evin kahramanı

İyi ki hep yanımdasın

Emin ol her zaman aklımdasın

Çünkü sen benim canım babamsın

Hayat seninle her zaman güzel

Babacığım senin yerin benim için her zaman özel

Ben sana sadece sevgimi verebilirim

Benim sana sevgim sadece göksel