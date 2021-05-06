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Baht Oyunu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlaması beklenen 'Baht Oyunu' dizisinin çekimlerine başlandı. Diziye ait ilk fragmanın yayınlanmasının ardından konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Baht Oyunu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

Baht Oyunu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

ARC Film imzalı yeni dizi 'Baht Oyunu'nun ilk tanıtımı görücüye çıkmasının ardından izleyicinin ilgi odağı oldu. Dikkat çeken fragmanın ardından merak konusu olan dizinin konusu ve oyunları araştırılmaya başlandı. Peki Baht Oyunu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen ayrıntılar...

BAHT OYUNU KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor." Baht Oyunu'nun konusu ise, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini seyircilerle buluşturacak. Ada, hayatında duygulara yer olmayan Bora ile tanışınca inançlarını tekrar sorgulayacak ve gerçek aşkı keşfedeceği masalsı bir yolculuğa çıkacak.

Gerçek aşkı bulmak için önce onu kaybetmesi gereken Ada, mirasçısı olduğuna inandığı ailesinin kadınları üzerindeki kötü bahtı kırıp gerçek aşkın tahtına oturabilecek mi? " ifadeleriyle özetleniyor.

Baht Oyunu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

BAHT OYUNU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği, Baht Oyunu'nun başrollerinde Hekimoğlu dizisinden yeni ayrılan genç oyucu Aytaç Şaşmaz ve Sol Yanım dizisinde Biricik karakterine hayat vermesiyle tanınan Cemre Baysel'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli gibi başarılı isimler yer alıyor.

{TITLE_STRIP}Baht Oyunu ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Baht Oyunu hangi gün oynuyor?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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