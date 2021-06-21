Baht Oyunu dizisinin başrolleri hakkında bomba iddia! Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in aşk yaşadığı söyleniyor!

Yayın hayatına yeni başlayan ilk bölümüyle izleyici karşısına geçerek ilgiyle izlenmeyi başaran dizi Baht Oyunu'nda başrolü paylaşan iki başarılı genç oyuncu olan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysal'ın sevgili oldukları iddia edildi.

SEYİRCİLER YAKIŞTIRDI

Kanal D ekranında salı akşamları yayınlanmaya başlayan Baht oyunu dizisi, izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın başrolünü paylaştığı dizi severek izlenirken oyuncular birbirlerine oldukça yakıştırıldı.

5 YILLIK İLİŞKİSİNE RAĞMEN...

Dizi senaryolarında son dönemde yazılan aşk sahneleri bir bir gerçeğe dönüşüyor. Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel dizideki aşklarını gerçek hayata erken taşıyanlar arasında oldu. Magazin Gastesi'nin haberine göre sette yakınlaşan ikili aşk yaşamaya başladı. Öte yandan Cemre Baysel'in 5 yıllık ilişkisinin sürdüğü de söyleniyor.

Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Aytaç Şaşmaz - Cemre Baysel sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel birlikte mi?