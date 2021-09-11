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Bakan Akar'dan günler sonra Afganistan için çarpıcı değerlendirme: Afgan ordusunun kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından yaşananları değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar," Taliban’ın bu kadar kısa sürede Afganistan’a hâkim olmasını ve Kabil’i almasını ve bunun da bir parçası olarak Afgan ordusunun bu kadar kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk" dedi.

Bakan Akar'dan günler sonra Afganistan için çarpıcı değerlendirme: Afgan ordusunun kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk

ADB'nin Afganistan'daki 20 yıllık egemenliğini sona erdirmesiyle birlikte ilerleyişini sürdüren Taliban ülke yönetimini devralmış, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçmıştı. Ülkeden ayrılmak isteyenler Hamid Karzai Havalimanına inen uçaklara binmek için birbirleriyle yarışmış ve uçaklardan düşerek ölenler olmuştu. Ayrıca havalimanı çevresinde meydana gelen terör saldırılarında 180 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi ise yaralanmıştı. Tüm bu olaylar yaşanırken Türk askeri de bölgeden ayrılarak Türkiye'ye dönmüştü

Afganistan'da yaşananlar tüm dünyayı yakından ilgilendirirken  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkede yaşananlara ilişkin olarak Hürriyet'ten Sedat Ergin'in sorularını yanıtladı. 

Bakan Akar'dan çarpıcı Afganistan değerlendirmesi: Afgan ordusunun kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk

"BİZ MUHARİP GÜÇ OLARAK BULUNMADIK"

Sedat Ergin'in “Afgan ordusunun bu kadar çabuk çözülmesi karşısında şaşırdınız mı?” sorusunu yanıt veren Bakan Akar, “Taliban’ın bu kadar kısa sürede Afganistan’a hâkim olmasını ve Kabil’i almasını ve bunun da bir parçası olarak Afgan ordusunun bu kadar kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk... Afganistan’da mücadele, 2002 yılında 30 ülkenin katılımıyla başladı. Biz muharip güç olarak bulunmadık. Ancak doğrudan muharip güç olarak katılanlar 19 sene savaştılar, istenilen sonuç alınamadı. Sonuçta ülke terk edildi.” diye cevap verdi.

Bakan Akar'dan çarpıcı Afganistan değerlendirmesi: Afgan ordusunun kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk

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Tayfun Altuntaş
Editör
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