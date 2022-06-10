Bakan Akar'dan Yunanistan'a gözdağı! "Yunanistan'a gerekli karşılığı verdik"

Zorlu eğitimin ardından pilot olmaya hak kazanan Hava Kuvvetleri Komutanlığından 151 subay için Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında, “2020-2021 Dönemi Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni” düzenlendi. Törendeki konuşmasında savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin Ege’de iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, barış ve zenginliklerin adil paylaşımından yana olduğunu söyledi.

"BU TAHRİKLERLE BİR YERE VARILAMAZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Komşumuz Yunanistan’daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor ‘Türkiye’ diyor, akşam yatıyor ‘Türkiye’ diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dillendirdiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biz bir an önce diyaloğun, yapıcı ortamın sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye’ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak, birtakım törenlerle, eylemlerle, konuşmalarla bu tahriklerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZI ÇİĞNETMEMİZ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yunanistan’ın anlaşmalara aykırı bazı adaları silahlandırdığını vurgulayan Akar, “Yunanistan’ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bu konularda susmamız, hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmemiz, bazı oldubittilere ‘evet’ dememiz asla söz konusu değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım” şeklinde konuştu.

"NATO'YA KARŞI SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELERİNİ BEKLİYORUZ"

En son teröristi etkisiz hale getirmek için gerekeni yapmaya devam edeceklerini önemle vurgulayan Akar, “Üyesi olduğumuz NATO’nun da oradaki müttefiklerimizin de terörle mücadele konusunda aynı sorumluluğu paylaşmalarını ve NATO’ya karşı sorumluluklarını, bizim getirdiğimiz gibi yerine getirmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de zorlu eğitimi başarıyla bitiren pilotları tebrik etti. Türk Hava Kuvvetlerinin terörle mücadele başta olmak üzere yerine getirdiği görevlere dikkati çeken Güler, “Mavi göklerin çelik kanatları bugün birer pilot olarak Türkün göklerdeki imzası, semalarımızın yılmaz savunucusu olacağınıza, kutsal vazifenizi bir sonraki nesile aktarmadan göklerden ayrılmayacağınıza inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

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