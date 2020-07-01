Bakan Albayrak ve eşine yönelik ahlaksız paylaşımı yapan gözaltına alındı

Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esma Albayrak, dördüncü kez evlat sahibi olmanın sevincini yaşadı. Çift çocuklarına Hamza Salih ismini verirken Bakan Albayrak evlat sevincini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vatandaşlara paylaşmıştı. Çok sayıda kişi tebrik mesajını iletirken E.B. isimli kişinin seviyesiz paylaşımına tepkiler büyüktü.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri, E.B. isimli şahısı gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ercan Bozdağ kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Bakan Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşım yapan kişi ile ilgili flaş gelişme!

Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğlu ile ilgili çirkin paylaşımlara tepki