Bakan Kirişçi'den altılı masa için çarpıcı sözler: Masa, kasa diyorlar, onlardan bir şey çıkmadığını alem görüyor

Kars programı kapsamında bu ile gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek burada partililerle bir araya geldi. Bir konuşma gerçekleştiren Bakan Vahit Kirişçi, altılı masaya sert sözlerle göndermede bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BARIŞ ELÇİSİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞ OLDU"

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Parti'den oluşan altılı masa hakkında konuşan Vahit Kirişçi, "Şimdi bu lider bir adım daha attı. Hani bunlar barış yanlısı ya, sözde bunlar hep barıştan söz ediyor ya ama ne kadar savaş varsa dünyada, irili ufaklı bu savaşların altını kaldırdığımızda bunlar altından çıkıyor. Bazen de açık yüreklilikle kendilerini gösterirler, gizleme ihtiyacı hissetmezler. Şimdi barış yanlısı görünenlerin bu konuda ne kadar geri kaldıkları ve ne kadar samimiyetsiz oldukları ortaya çıktı. Yine iş kime düştü, Cumhurbaşkanımıza. Dün ne oldu, esirlerin takası gerçekleştirildi. Bu savaş dönemlerinde nadir ülkelerin yapabilecekleri iştir. Genellikle bu tür yerler için ilk olarak İsviçre, başkent olarak Cenevre seçilir. Ama artık bu Türkiye oldu. Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu barış konusunda da barış elçisi olduğunu bir kez daha bu esirleri takasında da göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.

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"2023 HEPİMİZ İÇİN KRİTİK, BENİM ENDİŞEM YOK"

2023 yılının kritik bir seçim olduğunu dikkat çeken Kirişçi altılı masanın panik içinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“2023 hepimiz için kritik bir seçim dediğimde benim bir endişem yok, bir korkum yok. Şimdi masa diyorlar, kasa diyorlar, bunlardan bir şey çıkmadığını zaten alem görüyor ve ellerindeki oyuncaklar da yavaş yavaş düşmeye başladı. Dolayısıyla onlarda da şimdi büyük bir panik var ama bizim de rehavete düşmememiz lazım”

Bakan Kirişci, daha sonra cuma namazını kılmak üzere Evliya Camii'ne geçti.

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