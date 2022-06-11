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  3. Bakan Koca sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu! "Hemşire Halime Timurtaş kurtarılamadı!”

Bakan Koca sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu! "Hemşire Halime Timurtaş kurtarılamadı!”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından acı haberi paylaştı. Koca, hemşire Halime Timurtaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu! "Hemşire Halime Timurtaş kurtarılamadı!”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından vatandaşlara acı haberi duyurdu. Bakan Koca, Siirt Pervari’de piknik yapmak için gittiği Müküs Çay’ına düşen hemşire Halime Timurtaş’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

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"ELİNİ YIKARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Acı günümüz. Siirt Pervari’de bir grup sağlık çalışanı arkadaşımız, piknik yapmak için Müküs Çayı kenarına gitti. Elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı” ifadelerini yer aldı.

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