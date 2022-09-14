Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesine başvuran kişi sayısı belli oldu! Böyle giderse rekor kırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından yapılacak olan sosyal konut projesine başvuran vatandaşların sayısının 207 bini aştığını söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesine başvuran kişi sayısı belli oldu! Böyle giderse rekor kırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan sosyal konut projesine vatandaşlar tarafından ilgi gördü, bu durum başvuru sayılarına da yansıdı.

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programı öncesinde, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye yapılan başvuru sayısı hakkında bilgi vererek, "Aldığımız veriye göre saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldı." dedi.

Bakan Kurum'un son açıklamasına göre başvuru sayısı 207 bini aştı.

Son dakika |Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı! Gelir sınırı ve yaşa dikkat!

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin proje ilinde bulunan yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesine başvuran kişi sayısı belli oldu! Böyle giderse rekor kırılacak

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

Projelere başvuracak kişiler belirlenen bankalara 500 TL ödeme yapacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesine başvuran kişi sayısı belli oldu! Böyle giderse rekor kırılacak

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesine başvuran kişi sayısı belli oldu! Böyle giderse rekor kırılacak

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir.

Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.)

TOKİ konutları nerede, kaç adet yapılacağı belli oldu. Listeyi görmek için tıklayınız.

Bakan Murat Kurum açıkladı! Sosyal konut projesine başvuran kişi sayısı belli oldu! Böyle giderse rekor kırılacak

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