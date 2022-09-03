Bakan Nebat'den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: "Türkiye daha fazla üreten ve ihraç eden bir ekonomiye dönüşüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin ihracatı teşvik ettiğini, Türkiye'nin bu yolda kararlılıkla ilerlediğini söyledi. Nebati, "Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Nebat'den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: "Türkiye daha fazla üreten ve ihraç eden bir ekonomiye dönüşüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Türkiye Ekonomi Modeli hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Nureddin Nebati," Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır." dedi.

Bakan Nebat'den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: Türkiye daha fazla üreten ve ihraç eden bir ekonomiye dönüşüyor

"ÜLKEMİZ EKONOMİK GEÇİŞ SÜRECİNDEDİR"

Bakan Nebati, Türkiye'nin 2022 yılının ilk yarısında büyüme rakamları göz önünde alındığında olumlu bir performans gösterdiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Nitekim, ülkemiz 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başarmıştır.

Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor.

Sektörlerimiz, bu kökten değişimi hissediyor ve gelirlerini artırıyor. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz."

Bakan Nebat'den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: Türkiye daha fazla üreten ve ihraç eden bir ekonomiye dönüşüyor

"GÜÇLÜ BİR KREDİBİLİTEYE ULAŞACAĞIZ"

"Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız." diyen Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."

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