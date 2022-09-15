Bakan Nebati bütçe verilerini açıkladı, olumlu seyre vurgu yaptı: "Yatırıma ve büyüme devam"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, mali disiplinden taviz vermeden yollarına devam ettiklerini ifade ederek Merkezi Yönetim Bütçesi'nin Ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdiğini açıkladı. Nebati, "Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Nebati bütçe verilerini açıkladı, olumlu seyre vurgu yaptı: "Yatırıma ve büyüme devam"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 8 aylık durumuna ilişkin son veriler hakkında bilgi verdi.

Bakan Nebati, mali disiplinden taviz verilmeden emin adımlarla yollarına devam ettiklerini ifade ederek, "Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı." dedi.

Bakan Nebati bütçe verilerini açıkladı, olumlu seyre vurgu yaptı: Yatırıma ve büyüme devam

"YILIK İLK 8 AYINA İLİŞKİN TABLO BÜTÇE FAZLASINA İŞARET EDİYOR"

Yılın ilk 8 ayındaki bütçe verileri hakkında bilgi veren Nebati, "Yılın ilk 8 ayına ilişkin tablo 33 milyar 127 milyon liralık bütçe fazlasına ve 207 milyar 121 milyon liralık faiz dışı fazlaya işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati bütçe verilerini açıkladı, olumlu seyre vurgu yaptı: Yatırıma ve büyüme devam

"EKONOMİ POLİTİKAMIZ BÜYÜMEYİ VE VERGİ GELİRLERİNDE ARTIŞI BERABERİNDE GETİRİYOR"

Nebati şunları kaydetti:

"Yatırımı ve üretimi teşvik eden ekonomi politikamız büyümeyi ve vergi gelirlerinde artışı beraberinde getiriyor. Harcamalarda ortaya koyduğumuz ihtiyatlı duruş da kamu maliyesinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi performans göstermemizi sağlıyor.

Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam."

Bakan Nebati bütçe verilerini açıkladı, olumlu seyre vurgu yaptı: Yatırıma ve büyüme devam

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