Bakan Nebati'den ihracat açıklaması: "Tarihte görülmemiş artışlar kaydediyor, rekor kırıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 65. Olağan Genel Kurulu'na katılarak, enflasyon ve büyümeye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Enflasyondaki yükselişte arz yönlü maliyet artışı faktörlerin ön plana çıktığını ve görünümdeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"DAYANIKLI BİR BANKACILIK SEKTÖRÜNE SAHİBİZ"

Türkiye ekonomisinin son 20 yılda geçirdiği yapısal dönüşümle güçlü ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda önemli mesafeler kat ettiğini söyleyen Bakan Nebati, "Finansal hizmetler sektörü de büyüdü gelişti çeşitlendi büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşırken ülkemiz yüksek payıyla finansal hizmetlerde bankalar bu gelişime katkılar sağladı. Sektörün sağlam yapısının attığımız isabetli adımlar denetim ve gözetim uygulamalarıyla bugün olası şoklara karşı çok daha dayanıklı bankacılık sektörüne sahibiz" dedi.

"KÜRESEL EKONOMİ ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Reel sektörünün ekonomide kilit bir rol oynadığını belirten Bakan Nebati, "Bankacılık sektörümüzün sağlam temeller üzerinde istikrarlı sağlıklı faaliyetlerini sürdürmesi için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Salgın sonrası savaş devam ediyor bu durum salgın sonrası toparlanma eğilimindeki küresel ekonomide sıkıntılarını derinleştirdi. Emtiadaki yüksek artışlar tedarik taşımacılıkta artışlar tüm dünyada enflasyonun sert biçimde yükselmesine sebep oldu" ifadelerini kullandı.

"TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ REKORLAR KIRIYORUZ"

Gelişen ve gelişmekte olan tüm ülkelerin son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ettiğini sözlerine ekleyen Nebati, "Tüm bu olumsuz gelişmeler karşısında mevcut kaynakları etkin kullanarak vatandaşın üreticinin maruz kaldığı yüksek fiyat artışlarını sübvanse ediyoruz. Sanayinin milli gelirdeki payının artmasını bekliyoruz. İhracat rakamlarında tarihte görülmemiş artışlar kaydediyor rekor kırıyoruz" şeklinde konuştu.

"ENFLASYONLA MÜCADELE ÖNCELİĞİMİZ"

Bakan Nebati, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bizler de ülkemizde enflasyonla mücadeleyi en önemli öncelik olarak görüyor ve adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişte arz yönlü maliyet artışı faktörlerin ön plana çıktığını ve görünümdeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Dışsal faktörlerden kaynaklanan artışların vatandaşa daha az yansıması için adımlar atmaya devam ediyoruz."

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