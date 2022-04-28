Bakan Soylu HDP’li vekillere sert çıktı! Terörist cenazelerine katılmalarına izin verilmedi

Van'daki terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ile HDP ve DBP'lilere izin verilmediğini duyurdu.

“AİLE DIŞINDAKİLERE İZİN VERİLMEMİŞTİR”

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekilleri ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" sözlerini kullandı.

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