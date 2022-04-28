Bakan Soylu HDP’li vekillere sert çıktı! Terörist cenazelerine katılmalarına izin verilmedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’daki terörist cenazesine katılmak isteyen HDP milletvekiline ve DBP’lilere izin vermediklerini açıklayarak önemli açıklamalarda bulundu.
Van'daki terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ile HDP ve DBP'lilere izin verilmediğini duyurdu.
“AİLE DIŞINDAKİLERE İZİN VERİLMEMİŞTİR”
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekilleri ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" sözlerini kullandı.
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