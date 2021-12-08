Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta 4 gelin ve 4 kayınvalide kıyasıya rekabet içerisine giriyor. Gelinlerin hünerlerini sergiledikleri Gelinim Mutfakta bugün Bal Kabağı Mücveri tarifi ile ekranlarımıza geldi. İzleyiciler bu lezzetli yemeğin tarifini merak ediyorlar. Bu bağlamda, Bal Kabağı Mücveri nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Bal Kabağı Mücveri tarifi ve detayları...

BAL KABAĞI MÜCVERİ MALZEMELER

500 g temizlenip dilimlenmiş bal kabağı,

1 yumurta,

2 yemek kaşığı un,

1/2 çay kaşığı karabiber,

1/2 çay kaşığı muskat rendesi,

Bir avuç kıyılmış maydanoz,

Tuz,

Kızartmak için sıvı yağ.

BAL KABAĞI MÜCVERİ NASIL YAPILIR?

Bal kabağını rendenin kalın tarafıyla rendeleyin,

İçine yumurta, un, baharatlar, tuz ve maydanozu ekleyip karıştırın,

Geniş bir tavada tavanın dibini kaplayacak kadar yağ kızdırın,

Mücver karışımını kızgın yağa kaşık kaşık koyup arkalı önlü kızartın.