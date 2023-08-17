Bankalarda10 TL'nin altındaki işlemler kapatıldı, müşteriler ATM'lere yönlendiriliyor

Banka çalışanlarının verdiği bilgiye göre bu tutarın altı için ödeme ekranları tamamen kapatıldı. Vezneden minimum işlem tutarı, bazı bankalarda 20 bin TL’ye kadar yükselirken bazı bankalar ise bu konuda bir kısıtlama sunmuyor. Ancak vezneden yapılan nakit çekim işlemlerinde işlem ücreti kesiyor. Bankalar bu uygulamanın nedeninin genel olarak müşteriyi dijitalleşmeye teşvik etmek olduğunu söylerken banka çalışanları “Vezneler para çekme işlemleriyle boğuşup kredi kartı, kredi ve ek hesap satışı yapamıyor diye bu uygulamaya geçtiler” dedi.

BANKALAR KÂRA DOYMAK BİLMİYOR

Bu hamlelerin maliyet düşürmek için yapıldığını söyleyen bankacılık uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Bankalar uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyor. Hem kiralardan hem işçi maliyetinden kısmak, şubeleri küçültmek istiyorlar. Yaşlı ve engelliler zorlanacak tabii ki ama işte kapitalizm budur. 10 bin TL limit kulağa çok gelebilir ama 370 dolar ediyor” dedi.

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