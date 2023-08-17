Mehmet Şimşek'ten özel bankalara çağrı: Artık reel sektörü destekleme zamanı geldi

Hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu Şimşek, özellikle özel bankaları uyarıda bulunarak "Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Artık reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir." ifadelerini kullandı.

YAYINLAMA
Google News
Mehmet Şimşek'ten özel bankalara çağrı: Artık reel sektörü destekleme zamanı geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 66. Genel Kurulu'nda konuştu.

Konuşmasında ekonomiye yönelik önemli mesajlar veren Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı olduğunu belirten para politikasında sadeleşme ve sıkılaşma adımlarının süreceğini söyledi.

Bankalara çağrı yapan Şimşek, "Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Artık reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir." diye konuştu.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2024'te finansal koşullar daha destekleyici olabilir. Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak. Para, maliye ve kredi politikalarımızı hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir. Seçim sonrası azalan siyasi belirsizlik, para ve maliye politikasında attığımız adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır.

mehmet34.webp

"TÜRKİYE'YE İLİŞKİN OLUMLU PERSPEKTİF SUNMAYA BAŞLADILAR"

Ülkemizin risk primi 700 baz seviyesinden 400 baz seviyesine gerilemiştir, bu daha makul maliyetlerle kaynak bulmasının önünü açmıştır. Ülkemizin eurobond tahvil faizlerinde 100 baz puan üzerinde düşüş olmuştur. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye ilişkin olumlu perspektif sunmaya başladılar. Tüm bu gelişmeler yurt dışı finansmana erişimi kolaylaştırırken maliyeti de azaltmıştır.

"SERMAYE PİYASALARINI DERİNLEŞTİRECEĞİZ"

Bankacılık sektörümüz yüksek aktif kalitesi, güçlü sermaye yapısı ile sağlıklı bir görünüme sahip. Sermaye piyasalarımıza fon akışı başladı. Finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörünü tedirgin eden negatif faiz marjı dönemi de büyük ölçüde geri kalmıştır. Karbon piyasası kuracağız. TCMB ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız. Katılım esaslı sigortacılığın gelişmesi için ilave adımlar atacağız. Sermaye piyasalarını derinleştireceğiz. Ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı çok açık.

"REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEK ESAS VAZİFEMİZ"

Bankacılık sektörünün reel ekonomiyi desteklemek için önümüzdeki dönemde yurt dışı finansman fırsatlarını daha güçlü değerlendirmesini bekliyoruz. Sektörden beklentimiz bu. İç talepte bir dengelenme ihtiyacı var. Bankalardan cari açığın iyileşmesi, dezenflasyon sürecinin başarısı için programa uygun hareket etmelerini istiyoruz. Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönemler geride kalmalı. Kısa vadeli önceliğimiz finansal istikrarın tesisi ve öngörülebilirliğin artırılması. Reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir. Reel sektörün finansmana kesintisiz erişimi olmazsa olmazlardandır.

"BİZİM POLİTİKALARLA UYUMLU BİR ŞEKİLDE BÜYÜMELERİNİ ARZULUYORUZ"

TOBB toplantısında ortak noktalardan birisi finansmana erişim konusuydu. Bankacılık sektörümüzün özellikle yatırım, istihdam, üretim, ihracat gibi çok güçlü destekleri olmuştur, önümüzdeki dönemde daha seçici bir şekilde cari açığı azaltacak, enflasyonu kontrol altına alacak, bizim politikalarla uyumlu bir şekilde büyümelerini arzuluyoruz. Maliye ve para politikaları eşgüdüm içerisinde olacak.

Bankacılık sektörümüz ülkemizin büyümesini güçlü bir şekilde desteklemiştir, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi hedeflediğimiz dönemde bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde de bu sorumlulukla önemli katkılar sağlayacağına ilişkin en ufak şüphemiz bulunmamaktadır."

17 Ağustos Gölcük merkezli Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti, Her şey 45 saniye sürdü17 Ağustos Gölcük merkezli Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti, Her şey 45 saniye sürdü

TÜİK yılın 2. çeyreğinde işsizlik oranlarını açıkladı: İşsiz sayısı 3 milyon 400 bin kişiye gerilediTÜİK yılın 2. çeyreğinde işsizlik oranlarını açıkladı: İşsiz sayısı 3 milyon 400 bin kişiye geriledi

İBB'ye ait İETT otobüs Haliç'ten denize uçtu! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi!İBB'ye ait İETT otobüs Haliç'ten denize uçtu! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi!

6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!

Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktıDikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama! "Cumhurbaşkanımız talimat verdi emeklilerimizin maaşları ile ilgili çalışma başlattık"
Bakandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama! "Cumhurbaşkanımız talimat verdi emeklilerimizin maaşları ile ilgili çalışma başlattık"
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 17 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 17 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları
6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!
6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!
1.5 milyar TL’lik hak edişlerini alamayan özel halk otobüs sahipleri İBB önünde eylem yaptı
1.5 milyar TL’lik hak edişlerini alamayan özel halk otobüs sahipleri İBB önünde eylem yaptı
Son Haberler
Mehmet Şimşek'ten özel bankalara çağrı: Artık reel sektörü destekleme zamanı geldi
Mehmet Şimşek'ten özel bankalara çağrı: Artık reel sektörü destekleme zamanı geldi
Manavgat'ta operasyon! Kargoyla silah ticareti yapan baba ve oğlu yakalandı!
Manavgat'ta operasyon! Kargoyla silah ticareti yapan baba ve oğlu yakalandı!
İzmit Belediyesi, EYT tazminatı ödemelerini tamamladı
İzmit Belediyesi, EYT tazminatı ödemelerini tamamladı
Bu kadarına da pes artık! Utanmaz hırsızlar aynı işyerini iki kez üst üste soydular
Bu kadarına da pes artık! Utanmaz hırsızlar aynı işyerini iki kez üst üste soydular
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı, bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı!
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı, bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı!
TÜGİAD’da mahkeme kararı ile atanan kayyum göreve başlıyor
TÜGİAD’da mahkeme kararı ile atanan kayyum göreve başlıyor
Çok Okunanlar
6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!
6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!
17 Ağustos Gölcük merkezli Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti, Her şey 45 saniye sürdü
17 Ağustos Gölcük merkezli Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti, Her şey 45 saniye sürdü
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 17 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 17 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları
Meteoroloji açıkladı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 17 Ağustos Perşembe hava durumu
Meteoroloji açıkladı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 17 Ağustos Perşembe hava durumu
Bir çok kişi bilmiyor! Devletten 4 bin 471 TL destek, İşte detaylar!
Bir çok kişi bilmiyor! Devletten 4 bin 471 TL destek, İşte detaylar!
Vergide yeni sistem yolda! Yüksek gelirliden yüksek, az gelirliden az ceza alınacak
Vergide yeni sistem yolda! Yüksek gelirliden yüksek, az gelirliden az ceza alınacak
Yorumlananlar
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek