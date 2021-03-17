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Bartın Amasra Nüfusu 2020 - 2021 |  Amasra İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Bartın Amasra nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bartın Amasra nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bartın Amasra nüfusunun 14 bin 262 olduğu açıklandı. Haberimizde  Bartın Amasra yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Bartın Amasra Nüfusu 2020 - 2021 |  Amasra İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bartın Amasra Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bartın Amasra nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bartın Amasra Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Amasra ilçesinin bağlı bulunduğu Bartın ilinde  198 bin 979 kişi yaşamaktadır. Bartın ili 2330 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 188 (km²) si Amasra ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bartın Amasra nüfusu 14 bin 262 kişidir.

Bartın Amasra Nüfusu 2020 - 2021 |  Amasra İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Bartın Toplam Nüfusu Kaçtır?

198,979 kişidir.

Amasra İlçe Nüfusu Kaçtır?

14,262 kişidir.

Amasra Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8,116 kişidir.

Bartın Amasra Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  7,8 olarak gerçekleşmiştir.

Bartın Amasra Nüfusu 2020 - 2021 |  Amasra İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Amasra İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  32,386196      Enlem :  32,386196

Amasra İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bartın iline bağlı bulunan Amasra ilçesinin telefon alan kodu 0 378 şeklinde başlamaktadır.

Amasra ilçesinin bağlı olduğu Bartın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Amasra ilçesinin bağlı olduğu il olan Bartın ilinin plaka kodu 74 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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