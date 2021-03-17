Bartın Kurucaşile Nüfusu 2020 - 2021 |  Kurucaşile İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bartın Kurucaşile Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bartın Kurucaşile nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bartın Kurucaşile Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kurucaşile ilçesinin bağlı bulunduğu Bartın ilinde 198 bin 979 kişi yaşamaktadır. Bartın ili 2330 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 144 (km²) si Kurucaşile ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bartın Kurucaşile nüfusu 6,475 kişidir.

Bartın Toplam Nüfusu Kaçtır?

198,979 kişidir.

Kurucaşile İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,475 kişidir.

Kurucaşile Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,408 kişidir.

Bartın Kurucaşile Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -22,3 olarak gerçekleşmiştir.

Kurucaşile İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,719234 Enlem : 32,719234

Kurucaşile İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bartın iline bağlı bulunan Kurucaşile ilçesinin telefon alan kodu 0 378 şeklinde başlamaktadır.

Kurucaşile ilçesinin bağlı olduğu Bartın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kurucaşile ilçesinin bağlı olduğu il olan Bartın ilinin plaka kodu 74 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020