Bartın Ulus Nüfusu 2020 - 2021 |  Ulus İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bartın Ulus Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bartın Ulus nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bartın Ulus Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ulus ilçesinin bağlı bulunduğu Bartın ilinde 198 bin 979 kişi yaşamaktadır. Bartın ili 2330 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 977 (km²) si Ulus ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bartın Ulus nüfusu 21 bin 691 kişidir.

Bartın Toplam Nüfusu Kaçtır?

198 bin 979 kişidir.

Ulus İlçe Nüfusu Kaçtır?

21,691 kişidir.

Ulus Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

17,834 kişidir.

Bartın Ulus Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1 olarak gerçekleşmiştir.

Ulus İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,639027 Enlem : 32,639027

Ulus İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bartın iline bağlı bulunan Ulus ilçesinin telefon alan kodu 0 378 şeklinde başlamaktadır.

Ulus ilçesinin bağlı olduğu Bartın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ulus ilçesinin bağlı olduğu il olan Bartın ilinin plaka kodu 74 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020