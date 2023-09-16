Başkan Erdoğan'dan AP'nin raporuna çok sert tepki: 'Gerekirse AB ile yollarımızı ayırırız'

Avrupa birliğine (AB) üye olmak için yılar önce başvurmamıza rağmen sürekli Türkiye'yi oyalayan, almamak için çeşitli bahaneler üreten, AP'nin zaman zamanda Türkiye alehine asılsız raporlar yayınlayan Avrupa birliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerekirse yollarımızı ayırırız " diyerek, çok sert bir şekilde mesaj verdi.

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Başkan Erdoğan'dan AP'nin raporuna çok sert tepki: 'Gerekirse AB ile yollarımızı ayırırız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareketinden önce havalimanında soruları yanıtladı.


Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Dünya 5'ten büyüktür tespitimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın Gutierres bu konua çok net bir tavır ortaya koydu. Genel kurul marjında çok sayıda ülkeden mevkidaşlarımla görüşmeler gerçekleştireceğim.

ABD'de yaşayan vatandaşlarımızla birlikte soydaş topluluklarla da bir araya geleceğiz. Düşünce kuruluşlarıyla istişarelerimiz olacak.

"OVP'YE ULUSLARARASI YATIRIMCILAR BÜYÜK GÜVEN DUYUYOR"

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinde olumlu karşılandığını görüyoruz. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 120 milyar doları geçmiş bulunuyor.
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan AP'nin raporuna çok sert tepki: "Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz!" |

Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için her türlü çabayı göstereceğiz. OVP'ye uluslararası yatırımcılar büyük güven duyuyor.

Başkan Erdoğan, resti çekti! AP'nin raporuna çok sert tepki, : 'Gerekirse AB ile yollarımızı ayırırız'

KARABAĞ'DA ERMENİSTAN GERİLİMİ

4'lü olarak toplantı yapalım önerisinde bulunduk.

"YASA YETMEZ GEREKENİ YAPIN"

Bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Şu anda İsveç üzerine düşen görevi yerine getiriyor mu? Yasayı hazırlamak yetmez. Yasayı uygulamak gerekiyor. İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın... Kalkıp da teröristleri İsveç polisi altında gösteriye sevk ediyorsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir. O zaman bzie verilen sözler tutulmuyor.

"GEREKİRSE AB İLE YOLLARI AYIRABİLİRİZ"

Avrupa Birliği Türkiye'den kopma niyetindedir. Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz."

KAYNAK: İHA

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KAYNAK: İHA

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