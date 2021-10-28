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Bat ne demek, TDK'ya göre Bat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bat ne demek, TDK'ya göre Bat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bat ne demek? Bat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bat kelimesi. Peki bat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bat nedir, bat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir takoz türü

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