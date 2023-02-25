Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden Malatya Battalgazi ilçesindeki yıkılan Kırçuval Otelin sahibi Battalgazi belediye başkan yardımcısı Zafer Kırçuval tutuklandı. Peki Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi

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Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi 1

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 il ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de Malatya Battalgazi ilçesindeki 11 voleybolcu ile 4 ampute futbol oyuncusunun enkazda kaldığı Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kırçuval Otelin sahibi aynı zamanda AK Parti Battalgazi belediye başkan yardımcısı Zafer Kırçuval tutuklandı. Peki Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ZAFER KIRÇUVAL KİMDİR?

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