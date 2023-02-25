HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de Battalgazi ilçesidir. Peki! Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner'in biyografisi
YAYINLAMA
Son Haberler
Aleksandr Minko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Minko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonard Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonard Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pavel Demidchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Demidchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi