Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de Battalgazi ilçesidir. Peki! Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner'in biyografisi