Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hem eğitim hem de üretim yapılıyor

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Hem Eğitim Hem Üretim" sloganıyla kurulan ve sebze yetiştirilen serada ilk hasat şenliği yapıldı.

Öğrencilerde tarım bilincini geliştirmek ve üretim konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üretime başlanan serada üretilen mahsuller toplanmaya başlandı.

HEM OKUYORLAR HEM ÜRETİTİYORLAR

İl Milli Eğitim Müdürüz Rahmi Güney ile İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'in yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı şenlikte serada yetiştirilen sebzeler özenle toplandı. Yiyecek hizmetleri bölümü öğrencileri, uygulama ve üretim sahası niteliğindeki serada yetiştirdikleri sebzelerin hasat sevincini doyasıya yaşadı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖĞRENCİLERİN HASAT HEYECANINA ORTAK OLDU

Öğrencilerin hasat heyecanına ortak olan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, proje hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Mesleki ve işbaşı eğitimlerin son dönemlerdeki etkisine vurgu yapan Güney, öğrencilere teorik bilginin yanında pratik bilginin de verilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte bu tür projelerin çocukların sosyal becerilerini artırdığı gibi ilerde ülke ekonomisine ve istihdama da katkı sunacağını belirtti.

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Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasat Şenliği, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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