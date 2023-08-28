Bayburtlu Eren'e özel tören: LGS’de dereceye giren Eren unutulmadı

LGS'de dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül törenine mazereti sebebi katılamayan Bayburt Ortaokulu öğrencisi Eren Dökmeci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında kendisi için düzenlenen yeni törenle ödülüne kavuştu.

EREN'E ÖZEL TÖREN DÜZENLENDİ

Çeşitli nedenlerle ödül törenine katılamayan Dökmeci'yi unutmadıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, "Her çocuğumuz, her öğrencimiz bizler için çok özeldir. Eren'de onlardan bir tanesi. Ödül törenine katılamayacağını duyduğumuzda üzülmüştük. Bizimle beraber Eren'de katılamadığı için üzgündü. Daha sonra onun için bir program düzenleyebileceğimizi söylediğimizde mutlu olmuştu, bugünde hep birlikte Eren için burada bulunuyoruz, Eren'i unutmadık" diyerek konuştu.

LGS'de Bayburt 2'incisi olan Dökmeci'yi tebrik eden Güven, ilgi ve alakalarından dolayı öğretmenlere ve aileye teşekkür ederek, hediyelerini takdim etti.

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