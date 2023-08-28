Mersin’de kaçak akaryakıt operasyonu! 30 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu!

Mersin'de bir katı atık yağ geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda, 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

YAYINLAMA
Google News
Mersin’de kaçak akaryakıt operasyonu! 30 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu!

Mersin'de bir katı atık yağ geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda, 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ATIK YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINA DRON DESTEĞİ İLE OPEROSYON YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasına dron desteğinde operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramada 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin’de kaçak akaryakıt operasyonu! 30 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu!

Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!

76 yaşında katil oldu! Yıllardır aynı yastığa başkoyduğu karısını öldürdü!76 yaşında katil oldu! Yıllardır aynı yastığa başkoyduğu karısını öldürdü!

Meteoroloji müjdeli haberi verdi! 28 Ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak, sıcaklar düşüyormu?Meteoroloji müjdeli haberi verdi! 28 Ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak, sıcaklar düşüyormu?

Adana-Ceyhan D-400 karayolunda araç koyun sürüsüne çarptı 100 koyun telef olduAdana-Ceyhan D-400 karayolunda araç koyun sürüsüne çarptı 100 koyun telef oldu

Otomotiv devi Kia yeni suv EV5'i modelini alıcılarına sundu, tasarımı ile dikkat çektiOtomotiv devi Kia yeni suv EV5'i modelini alıcılarına sundu, tasarımı ile dikkat çekti

Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktıFilenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı

Bakan Özhaseki'den Kayserispor yorumu: “Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar”Bakan Özhaseki'den Kayserispor yorumu: “Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar”

Türkiye düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine kin kustu, skandal sözler söylediTürkiye düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine kin kustu, skandal sözler söyledi

Ali Babacan'ın CHP'den istekleri hiç bitmiyor! şimdide 5 milletvekili istiyorAli Babacan'ın CHP'den istekleri hiç bitmiyor! şimdide 5 milletvekili istiyor

Avcılar Gezi Listesi! 10 Yeri Görmeden Dönmeyin…Avcılar Gezi Listesi! 10 Yeri Görmeden Dönmeyin…

Trabzonspor resmi siteden duyurdu! Kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Nizamettin Algan hayatını kaybettiTrabzonspor resmi siteden duyurdu! Kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Nizamettin Algan hayatını kaybetti

72 gündür kayıptı! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme, ''Banka hesap detayı''72 gündür kayıptı! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme, ''Banka hesap detayı''

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Rafet El Roman, gündeme bomba gibi düştü! "Kısırlaştırma ameliyatı oldum"
Rafet El Roman, gündeme bomba gibi düştü! "Kısırlaştırma ameliyatı oldum"
Gümüşhane, doğal ve tarihi güzellikleri ile yerli turistleri adeta büyülüyor
Gümüşhane, doğal ve tarihi güzellikleri ile yerli turistleri adeta büyülüyor
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Son Haberler
Kadıköy’de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri dron ile yakaladılar!
Kadıköy’de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri dron ile yakaladılar!
Alacak verecek davasında, kanlı bıçaklı hesap kestiler!
Alacak verecek davasında, kanlı bıçaklı hesap kestiler!
Kağıthane'de gaz pedalı takılan kamyonet dehşeti yaşattı! Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırdı
Kağıthane'de gaz pedalı takılan kamyonet dehşeti yaşattı! Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırdı
Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!
Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!
Türkiye'den camiye alçakça saldırıya çok sert tepki! KKTC'nin açıklamasını tümüyle destekliyoruz
Türkiye'den camiye alçakça saldırıya çok sert tepki! KKTC'nin açıklamasını tümüyle destekliyoruz
Bağcılar'da halı saha maçında silahlar konuştu! Saldırı anı anbean kameralara böyle yansıdı!
Bağcılar'da halı saha maçında silahlar konuştu! Saldırı anı anbean kameralara böyle yansıdı!
Çok Okunanlar
Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!
Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!
Altında son durum ne, Bu gün altın kaç TL? 28 Ağustos Pazartesi güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, Bu gün altın kaç TL? 28 Ağustos Pazartesi güncel gram çeyrek altın fiyatları
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Meteoroloji müjdeli haberi verdi! 28 Ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak, sıcaklar düşüyormu?
Meteoroloji müjdeli haberi verdi! 28 Ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak, sıcaklar düşüyormu?
Lüks yaşam görünteleri gündem olmuştu, Bakın o evin sahibi kim çıktı! Nikahlarını da İmamoğlu Kıymış
Lüks yaşam görünteleri gündem olmuştu, Bakın o evin sahibi kim çıktı! Nikahlarını da İmamoğlu Kıymış
Kocaeli'de pişmaniye yeme yarışması!
Kocaeli'de pişmaniye yeme yarışması!
Yorumlananlar
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.