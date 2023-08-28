Mersin’de kaçak akaryakıt operasyonu! 30 bin litre kaçak akaryakıta el koyuldu!

Mersin'de bir katı atık yağ geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda, 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ATIK YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINA DRON DESTEĞİ İLE OPEROSYON YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasına dron desteğinde operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramada 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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