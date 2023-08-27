Bakan Özhaseki'den Kayserispor yorumu: “Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yoğun bakanlık çalışmaları ve siyasi gündeme ara vererek Kayserispor Samsunspor maçını izledi. Özhaseki, Maçtan sonra maç değerlendirmesinde bulundu

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Bakan Özhaseki'den Kayserispor yorumu: “Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'un Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası yaptığı açıklamada, "Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar" dedi.

BAKANLIK VE SİYASİ GÜNDEME ARA VEREREK KAYSERİSPOR MAÇINI İZLEDİ

Maç sonu yaptığı açıklamada taraftarları tebrik eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ufacık da olsa kötü bir tezahürat duymadık. Çok centilmence tezahüratlar vardı. Yeri geldiğinde karşı takımı da alkışladılar. Ondan dolayı biz bugünkü gelen seyircilerimizle iftihar ettik. Kendilerini tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bunun devamını da diliyoruz.

TAKIMIMIZIN BİR TAKIM SIKINTILARI VAR

Takımımızın bir takım sıkıntıları var. Hepimizin bildiği gibi tahtanın kapalı olması, transfer yapılamaması ve kadroda bir derinlik olmaması Çağdaş Hoca'yı zor durumda bırakıyor. Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar. İyi bir sonuç aldılar tebrik ediyorum. Ali hocam gelecek hafta biraz daha terleyecek ve gayret edecek. Daha sonra yeni bir terleme başlayacak. Yeni adamlar bulup, onların parasını da bulmak için yine bir gayrete düşecek. İnşallah bunları da temin ederiz. Biraz daha fazla kadro derinliği olan bir takımla çıkan Çağdaş Hoca Türkiye'de daha iyi işler yapar" dedi.

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KAYNAK: İHA

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