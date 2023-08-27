Trabzonspor resmi siteden duyurdu! Kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Nizamettin Algan hayatını kaybetti

Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Nizamettin Alganın hayatın kaybettiğini duyurdu

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Trabzonspor resmi siteden duyurdu! Kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Nizamettin Algan hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü kurucu üyelerinden, eski asbaşkanı, eski sicil ve divan kurulu başkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticilerinden Nizamettin Algan, 93 yaşında hayatını kaybetti.

NİZAMETTİN ALGAN 93 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Nizamettin Algan için yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" denildi.

Trabzonspor Acı haberi resmi hesabından şu şekilde duyurdu.

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