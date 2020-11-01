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Bayraklı Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı eski hali

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından en fazla hasar gören binalardan birisi olan Doğanlar Apartmanı, internette en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, Bayraklı Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı eski hali... İşte detaylar...

Bayraklı Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı eski hali

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 şiddetinde bir deprem oldu. Depremde şu an için can kaybı 60 kişiye kadar çıktı. Ağır hasarlı birçok binanın yapılışı ve kullanılan malzemeler tartışma yarattı. Depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı, şu ana kadar en fazla kaybın yaşandığı yerlerden birisi olarak görülüyor. Depremin 50'inci saatinde de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Doğanlar Apartmanı merak konusu oldu. Peki, Bayraklı Doğanlar Apartmanı nerede? İşte detaylar...

Bayraklı Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı eski hali

Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına çürük raporu verilmiş!Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına çürük raporu verilmiş!

Doğanlar Apartmanından Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel'in cansız bedenlerine ulaşıldıDoğanlar Apartmanından Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel'in cansız bedenlerine ulaşıldı

DOĞANLAR APARTMANI NEREDE?

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 258 Sokak'ta bulunan Doğanlar Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor. Enkaz altında arama çalışmalarının devam ettiği Doğanlar Apartmanı, depremden en çok etkilenen binalar arasında yer alıyor

DOĞANLAR APARTMANI ESKİ HALİ

Bayraklı Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı eski hali

ÇÜRÜK RAPORU VERİLMİŞ

İzmir'de Cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından birçok vatandaşın enkaz altında kalmasına ve ölümüne neden olan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına 2012 ve 2018 yıllarında çürük raporu verildiği ortaya çıktı. Düzenlenen raporlarda her iki binanın da deprem riski taşıdığı belirtildi. Apartman sakinlerinin de uyarıldığı söylendi.

Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına ilişkin Dokuz Eylül Deprem Uygulaması’ndan rapor alınmasını tavsiye edildi. Bunun üzerine konuyu değerlendirmek üzere zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşmaya varamadı. Bazı daire sakinleri rapor alınması konusunda görüş bildirirken, bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı ileri sürüldü.

Onur Çelik
Spor Editörü


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