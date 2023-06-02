Bayraktar TB2 İHA, orman yangınlarıyla mücadele için havalimanına konuşlandırıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı'nda orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri ve hazırlıkları değerlendirdi.

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Bayraktar TB2 İHA, orman yangınlarıyla mücadele için havalimanına konuşlandırıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı'nda orman yangınlarına karşı alınan önlemleri ve hazırlıkları değerlendirdi. Toplantıya, ilgili kurumların yöneticileri de katıldı.

Vali Çelik, geçtiğimiz yıl orman yangınları konusunda olumlu bir performans sergilediklerini belirtti ve 2023 yılı için de yangınları önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Orman yangınlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonunu artırarak iş birliği içinde çalışması gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, bu konuda büyük bir sorumluluk taşıdıklarını vurguladı.

Vali Çelik ayrıca, vatandaşların da orman yangınlarına karşı bilinçli olmalarının ve gerekli önlemleri almalarının önemine değindi. Vatandaşların çevreye duyarlılık göstererek, orman yangınlarının önlenmesine katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Bayraktar TB2 İHA, orman yangınlarıyla mücadele için havalimanına konuşlandırıldı

"Bayraktar TB2 İHA ve helikopter görevde"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya'da orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele edilmesi için alınan tedbirleri ve yapılan hazırlıkları açıkladı. Kütahya, Türkiye'nin en fazla ormanlık alana sahip beşinci ilidir ve bu nedenle yangın önleme ve söndürme çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

Vali Çelik, yangınla mücadelede kullanılacak olan Bayraktar TB2 İHA'nın Zafer Havalimanı'nda konuşlandırıldığını duyurdu. Ayrıca, yangın söndürme helikopterinin Tavşanlı'da görev yapacağını belirtti. 1 Haziran itibarıyla göreve başlayan İHA'nın, orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadelede önemli bir rol oynayacağına vurgu yaptı.

Vali Çelik, mücadele ekiplerinin sahada etkin bir şekilde çalışabilmesi için 241 araç ve iş makinesinin hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, köylere toplamda 514 adet 2,5 tonluk su tankeri dağıtıldığını ve 10 adet su tankeri alımının ihale sürecinde olduğunu belirtti.

Yangınla mücadelede su toplama havuzları da büyük önem taşıyor. Vali Çelik, 48 su toplama havuzunun yanı sıra 3 adet beton havuz inşa edileceğini açıkladı. Ayrıca, 31 yangın gözetleme kulesinde görevli 71 personelin her yıl bakımlarının yapıldığını ifade etti.

Yol kenarı temizliği de yangın önleme çalışmalarının bir parçasıdır. Vali Çelik, 430 kilometre yol kenarının temizlenmesinin planlandığını ve bunun 145 kilometresinin tamamlandığını belirtti.

Vali Çelik, orman yangınlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon içinde çalışması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların da bilinçli olması ve gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi. Kütahya Valisi Ali Çelik'in açıklamaları, orman yangınlarıyla mücadelede alınan önlemlerin ve yapılan hazırlıkların önemini vurgulamaktadır.

Bayraktar TB2 İHA, orman yangınlarıyla mücadele için havalimanına konuşlandırıldı

"571 personele eğitim verildi"

Vali Çelik, orman yangınlarıyla mücadelede görevli 571 personele orman yangınlarıyla mücadele, koruyucu malzemelerin kullanılması, arazöz, su ikmal araçları ve ilk müdahale araçlarında suyun ve köpüğün kullanılması, gözetleme ve haberleşme konularında eğitim verildiğini belirtti.

Vali Çelik, askeri birlik-jandarma, orman köylüsü, çoban-arıcı ve okullardaki öğrenciler olmak üzere toplam 4 bin 264 kişiye de eğitim verildiğini ifade etti.

Anız yangınlarına karşı da uyarılarda bulunan Vali Çelik, anız yakma işleminin büyük bir risk taşıdığını ve yangınların çıkmasına neden olduğunu belirterek vatandaşların bu konuda duyarlı davranması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantı görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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