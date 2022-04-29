Bayram ikramiyesi alacak emekliler dikkat! Dolandırılabilirsiniz!

SİBERAY’dan, son zamanlarda cep telefonlarına gönderilerin mesajlara dikkat edilmesi konusunda uyarı geldi. SİBERAY, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı, hemen onaylayın' şeklinde gönderilen mesajlar ve linkler, kişisel ve finansal bilgilerinizi ele geçirme amaçlıdır. Bu tür mesaj ve içeriklere itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE ÖNEMLİ UYARI!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşlara son dönemde özellikle cep telefonlarına gönderilerin mesajlara itibar etmemelerini ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle vurguladı.

Ayrıca bağış ve yardım toplama dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması istenerek, “Bağış ya da yardım toplamaya çalışan sahte sosyal medya hesaplarına ve mesaj yoluyla iletilen sahte linklere karşı dikkatli olun. Doğrulayamadığınız taraflarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın” sözlerine yer verdi.

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