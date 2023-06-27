Bedelli askerlik bekleyenlere kötü haber! İşte bedelli askerlikte beklenen zam!

2023 yılının ilk çeyreğinde ödenen bedelli askerlik ücreti 104 bin lira olarak belirlenmişken, yeni zamla birlikte bu rakamın 140 bin TL'yi aşması öngörülüyor.

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Bedelli askerlik bekleyenlere kötü haber! İşte bedelli askerlikte beklenen zam!

Binlerce genç, askerlik çağına geldiklerinde bekledikleri bedelli askerlikte yeni fiyatın ne olacağını merak ediyor.

Bilindiği üzere, dört yıl önce yasalaşan kanunla yürürlüğe konulan bedelli askerlik uygulaması yılda iki kez zamlanıyor.

En son güncellemeyle birlikte, Ocak ayında bedelli askerlik bedeli 80 bin 64 liradan 104 bin 84 lira 16 kuruşa çıkarılmıştı.

Bedelli askerlik bekleyenlere kötü haber! İşte bedelli askerlikte beklenen zam!

140 BİN TL'Yİ AŞABİLİR!

Temmuz ayında bir kez daha artacak olan bedelli askerlik ücreti, Ocak-Haziran döneminde belirlenen fiyatın üzerine çıkacak.

Bu zam döneminde, memur maaş zammı beklentileri göz önüne alındığında, bedelli askerlik ücreti 140 bin TL'yi aşabilir.

7179 sayılı Askere Alma Kanunu'na göre, bedelli askerlik için ödenecek ücret, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile 240 bin gösterge rakamının çarpımı sonucu hesaplanıyor.

Bu rakam her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor.

Ayrıca, 2019 Haziran'ında yasalaşan kanunda ilk tutar 31 bin 343 TL olarak belirleniyor.

6 AYDA BİR ARTIYOR!

Kanuna göre, bedelli askerlik ücreti memur maaşı katsayısına göre artırılmaktadır. Bu artışlar her 6 ayda bir gerçekleşmektedir.

2019 Temmuz'unda bedelli askerlik ücreti 33 bin 230 TL olarak belirlendi. 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında ise 37 bin 70 TL oldu.

2021 Ocak-Haziran döneminde bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 TL olarak uygulandı. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren bu ücret 43 bin 150 TL'ye yükseltildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022'nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 TL olarak belirledi. Ardından, Temmuz 2022'de ise ücret 80 bin 64 TL'ye çıkarıldı.

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