Süper minisiyle poz veren Ebru Polat kendini sansürledi!

Ebru Polat mini elbisesiyle oturunca frikik verdi. Frikik veren Polat, kendini sansürledi.

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Süper minisiyle poz veren Ebru Polat kendini sansürledi!

Sosyal medyada aktif olan şarkıcı Ebru Polat iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz gün az kalsın frikik verecek olan Polat, kopan askısını paylaşmıştı.

Çok zor durumda olduğunu belirten şarkıcı o anları paylaşarak "Şu anda çok zor durumdayım, gördüğünüz gibi askım koptu. Tetikte yani ha düştü ha düşecek, bir facia yaşayabiliriz burada. Çok göz var ya" demişti.

Süper minisiyle poz veren Ebru Polat kendini sansürledi!

Polat, daha sonra da mini elbisesiyle arabada poz verdi. Mini elbisesiyle oturunca frikik veren Polat, kendini sansürledi.

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