Beğendili Krep Sarma nasıl yapılır? Beğendili Krep Sarma tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''Beğendili Krep Sarma'' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Beğendili Krep Sarma ise merak konusu oldu. Beğendili Krep Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Beğendili Krep Sarma İşte tarifi...

BEĞENDİLİ KREP SARMA NASIL YAPILIR?

BEĞENDİLİ KREP SARMA MALZEMELER

Krep için Malzemeler

2 su bardağı un

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 tutam tuz



İç Harç için Malzemeler

4 adet bostan patlıcan

2 diş sarımsak

200 gr. süzme peynir

5-6 dal taze kekik

Tuz

Karabiber



Beşamel Sos için Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

500 ml. süt

1 tutam toz muskat

100 gr. taze kaşar

Tuz

Beğendili Krep Sarma Yapılışı

Krep için olan tüm malzemeleri çırpın ve krep tavasında 6-8 adet krep elde edin.

Bostan patlıcanların üzerlerine delikler atın ve 240 derece fırında tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.

Pişen patlıcanlarınızın içlerini bir kaseye alın, kaseye süzme peynir, taze kekik yaprakları, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyin ve harmanlayın.

Beşamel sos için tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kavurun, süt, tuz, karabiber ve muskatı ekleyin ve kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Hazırladığınız kreplerden birini alın rulo yapın,içine patlıcanlı harçtan koyup yağladığınız fırın kabınıza yerleştirin.

Tüm krepler ve harç bitene kadar bu işleme devam edin.

Fırın tepsinizin içindeki kreplerin üzerine beşamel sosu dökün ve yayın, üzerine kaşar peyniri serperek 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.